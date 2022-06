Babyshowers, besnijdenisfeesten en bruiloften: met hun mocktails komen deze zussen overal

Senna el Mourabit maakt mocktails op een feest in Maarssen. Beeld Raymond Rutting

Terwijl de ‘Jennifer Lopez van Marokko’ de zaal vast opwarmt voor het besnijdenisfeest, leggen Senna en Esma el Mourabit de laatste hand aan een pornstar martini. Dat wil zeggen: aan hun ‘virgin’ variatie op de wereldberoemde cocktail. Net als het origineel heeft deze ‘Monostar Martini’ een knaloranje kleur en passievrucht als basisingrediënt. Maar of hij ook hetzelfde smaakt? De zussen zouden het niet weten: ze drinken geen alcohol.

Dat is ook de reden dat ze drie jaar geleden met Mono Mocktails begonnen. Esma werkte destijds bij een restaurant in Utrecht en zag de meest ‘trendy’ cocktails voorbijkomen. Dat knaagde. Want terwijl zij alcoholdrinkers kon fêteren op de mooiste gin tonics en wijnen in dito glas, werd ze op feestjes zelf vaak afgescheept met een glas cola of, als het barpersoneel er echt schik in had, een ginger ale met munt. ‘Daardoor voelde ik me een buitenstaander’, zegt ze. ‘Ik wilde ook gewoon een feestelijk drankje, maar dan zonder alcohol.’

Van haar vader had Esma geleerd dat niets in het leven je zomaar komt aanwaaien. ‘Als je iets wilt, moet je het zelf doen en er hard voor werken’, vond hij. Dus bestelde ze een stapel boeken met alcoholvrije cocktailrecepten en vroeg zus Senna met haar mee te denken. Die had naast haar banen als jurist en financieel dienstverlener wel behoefte aan een manier om zich creatief te uiten. Bovendien: ‘Als je zusje zoiets vraagt, dan help je haar toch gewoon?’

Er volgden brainstormsessies, tastings en een bezoek aan de Kamer van Koophandel. De zussen kwamen er zo al snel achter dat ze een gouden ondernemersduo vormden: waar Esma (26) het geduld heeft van haar moeder, heeft Senna (31) het lef van hun vader. ‘Ik ben het gaspedaal en Esma de rem’, aldus Senna. ‘Ik durf meer risico te nemen terwijl Esma wat terughoudender is. Daardoor zijn we mooi in balans.’

Esma el Mourabit maakt mocktails op een feest in Maarssen. Beeld Raymond Rutting

Het was dus een gecalculeerd risico toen ze daags na hun oprichting social-media influencer Sabrine Cat een privébericht stuurden. De beautyblogger had op Instagram aangekondigd een feest te geven ter ere van de lancering van haar burkini-lijn en het leek Senna en Esma een uitgelezen kans om hun mocktails voor het eerst aan de man te brengen.‘Zij heeft een enorm bereik dus ze kon ons helpen aan een groot podium’, vertelt Esma. ‘Het enige probleem was dat we het nog wel moesten waarmaken op dat podium.’

Op van de zenuwen togen de zussen een dag te vroeg naar de feestlocatie om te zorgen dat alles op tijd klaar zou staan. Het bleek niet voor niets: niet alleen de influencer was tevreden, ook haar duizenden volgers wilden niets liever dan zelf een mocktailbar op hun feestjes. Sindsdien rennen Esma en Senna, weliswaar af en toe onderbroken door lockdowns, van hennafeest naar trouwerij, van babyshower naar ‘gender reveal party’ en van bedrijfsfeest naar verjaardagspartij. En als ze daar niet zijn dan staan ze wel, zoals vandaag, op een besnijdenisfeest.

‘Het leuke van dit werk is dat onze doelgroep heel divers is’, vertelt Esma. Naast mensen die om religieuze redenen niet drinken, zijn er ook veel die dat vanwege hun gezondheid of zwangerschap niet doen. ‘Daardoor zien we ook veel verschillende culturele gewoontes: als bij Nederlanders een feest bijvoorbeeld om drie uur begint, zijn de gasten er al om kwart voor drie. Bij Surinamers is degene die het feest geeft dan nog niet eens omgekleed.’ Het leukste vinden de zussen het als ze met hun klanten meegroeien: van het verlovingsfeest tot de eerste verjaardag van hun kind.

Het zijn overigens niet alleen de gewone stervelingen aan wie die de zussen hun mocktails voorzetten. In hun klantenbestand staan onder andere voetballer Hakim Ziyech, die zijn transfer naar Chelsea vierde met alcoholvrije cocktails, zangeres Famke Louise en voetballers Ihattaren en Mazroui. Voor Najib Amhali en rapper Josylvio maakten ze op verzoek cocktails met hun eigen gezicht erop. Natuurlijk is het bijzonder, lachen ze. ‘Maar we zijn vrij nuchter, we rennen voor Ziyech net zo hard als voor onze andere klanten.’

Dankzij al die bekende Nederlanders met hun miljoenenpubliek op sociale media, is Mono Mocktails ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Van over de hele wereld komen de uitnodigingen binnen. ‘Er wordt aan alle kanten aan ons getrokken: kom naar Amerika, kom naar Dubai, kom naar Qatar’, zegt Senna. ‘We worden ook regelmatig door vreemde nummers in de nacht wakker gebeld, omdat ze daar in een andere tijdzone zitten.’

Natuurlijk klinkt het allemaal reuze verleidelijk, maar de zussen kunnen maar op één plek tegelijk zijn. En ook nu merken ze al dat ze in het weekend zoveel boekingen voor feestjes moeten aflopen dat ze zelf nauwelijks nog op feestjes komen. Esma heeft haar baan bij het restaurant dus inmiddels opgezegd, Senna is aan het afbouwen. ‘Er wordt weleens gezegd: ondernemer ben je 24/7’, zegt Esma. ‘Nou, ik ben er dus achtergekomen dat dat ook echt zo is.’

Maar de zussen klagen niet, want het harde werken is het hun dubbel en dwars waard. Al is het maar omdat ze het doel waarmee ze Mono Mocktails zijn gestart inmiddels al ruimschoots hebben gehaald. ‘Wij wilden mocktails net zo leuk maken als een echte cocktail’, zegt Senna. ‘Maar we merken nu dat mensen ze vaak nóg leuker vinden.’