Baas van VW mag toch blijven, hork van Better.com blameert zich via zoom

Herbert Diess mag na ruzie door met elektrificatie VW

Herbert Diess Beeld REUTERS

Hij is niet stuk te krijgen, al brokkelt zijn rijk bij elk schandaaltje steeds een beetje verder af. Herbert Diess (63), ooit heer en meester bij Volkswagen en degene die het autoconcern vanuit het dieselschandaal richting elektrisch rijden duwde, blijft aan het hoofd staan van de Volkswagengroep.

Dat hij zijn positie kon behouden was onzeker geworden, nadat de topman enkele weken geleden opnieuw de machtige ondernemingsraad tegen zich in het harnas had gejaagd.

In oktober kwam naar buiten dat Volkswagen tot 30 duizend banen wilde schrappen om kosten te besparen en beter te kunnen concurreren met Tesla. Een plannetje van Diess sloeg in als een bom en de ondernemingsraad zegde het vertrouwen in hem op.

Inmiddels is een kille vrede getekend met ondernemingsraadvoorzitter Daniela Cavallo. Maar niet nadat Diess een aantal van zijn taken ontnomen werd. Zo gaat hij niet meer over VW’s belangrijkste markt China, waar de verkoop kwakkelt. Ook moet hij de operatonele zaken overlaten aan Ralf Brandstätter en is Manfred Döss vanuit de familie en VW-eigenaren Porsche en Piëch benoemd in de raad van bestuur om Piëch een beetje in toom te houden.

Toch komt Diess als winnaar uit de strijd; hij mag zijn elektrificatiestrategie verder versnellen, waarvoor VW de komende jaren een duizelingwekkende 86 miljard euro uittrekt. Dit maakt overlever Diess tot winnaar van de week.

Vishal Garg ontslaat 900 werknemers via zoom

‘Als je in deze call zit, behoor je tot de ongelukkige groep die ontslagen is. Je contract hier is per direct beëindigd.’ Die mededeling bracht Vishal Garg, bestuursvoorzitter van de Amerikaanse online-hypotheekverkoper Better.com, via zoom aan zo’n negenhonderd medewerkers in de VS en India. Door ‘veranderende marktomstandigheden’ was het noodzakelijk geworden om ‘mee te bewegen’ en zo’n 9 procent van alle medewerkers vlak voor de kerstvakantie de laan uit te sturen, zei Garg. Na nog wat praktische mededelingen over een email van personeelszaken en de maand salaris die de ongelukkigen meekregen, ging het scherm op zwart.

‘Een blunder’, gaf Garg dinsdag toe nadat een opname van de uitzonderlijk horkerige ontslagzoom de wereld over ging. Het feit dat Garg medewerkers eerder in een interview had beschuldigd van diefstal omdat zij thuis veel te weinig uren zouden werken, maakte de publieke verontwaardiging er niet minder op. ‘Ik heb nagelaten genoeg respect en waardering uit te spreken voor iedereen die bij ons heeft gewerkt’, schreef Garg in een excuusbrief aan alle nog zittende medewerkers van Better.com. ‘En zo ook jullie in verlegenheid gebracht.’

Het inkrimpen van het personeelsbestand loopt inmiddels bijzonder voorspoedig. Ook hooggeplaatste managers, die niet ontslagen werden, hebben uit verontwaardiging besloten iets beters te zoeken dan Better.com.