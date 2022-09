Baas van Axel Springer opnieuw onder vuur, Noorse premier verdient zich suf aan gas

Mathias Döpfner Beeld epa

Verliezer: Mathias Döpfner, ceo van de Duitse uitgever Axel Springer.

Hij noemde Trump de beste Amerikaanse president van de afgelopen 150 jaar en riep zijn personeel in 2020 per mail op ‘te bidden’ voor diens herverkiezing. Deze mail (‘een grap’ aldus een latere verklaring) was een van de schandaaltjes die topman Mathias Döpfner van de Duitse uitgever Axel Springer afgelopen jaren veroorzaakte.

Eerder kwam hij onder vuur nadat hij hoofdredacteur Julian Reichelt van de Duitse schandaalkrant Bild de hand boven het hoofd had gehouden, toen bleek dat die jonge medewerkers had misbruikt.

Deze week was het weer raak. Döpfner zou Bild tijdens de coronapandemie hebben aangezet tot het schrijven van belastende verhalen over Adidas, omdat het sportmerk de huur weigerde te betalen van een winkelpand in Berlijn dat in handen was van de Springer-ceo. Over Adidas’ wanbetaling verschenen meer dan twintig artikelen in Bild, terwijl vergelijkbare concerns die hun winkelhuur ook niet voldeden, veel minder aandacht kregen.

De topman van Adidas werd onder meer een ‘hebzuchtige kapitalist’ genoemd. Een deel van het publiek keerde zich tegen het sportmerk, dat zich genoodzaakt zag via advertenties (onder meer in Bild) excuses aan te bieden.

De Financial Times ontdekte de link tussen verhuurder en uitgever, en publiceerde er deze week over. Springer noemde de suggestie van belangenverstrengeling door FT absurd: ‘Hij (Döpfner, red.) zou met de kennis van nu exact hetzelfde hebben gedaan.’

Jonas Gahr Støre Beeld Getty Images

Winnaar: Jonas Gahr Støre, premier van gasland Noorwegen.

Noorwegen is dankzij het wegvallen van de Russische aanvoer Europa’s grootste leverancier van aardgas. Prettig om een goede vriend te hebben in tijden van energienood. Maar dankzij de onmetelijk hoge gasprijzen, verdient het land zich suf: in augustus ontving Noorwegen dagelijks ruim een half miljard euro aan gasgeld.

Of het niet een tandje minder kan, stelde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen deze week. Een Europese taskforce moet daarom samen met de Noorse premier Jonas Gahr Støre gaan kijken of een zachter gasprijsje mogelijk is.

Støre wentelt zich vooralsnog in onschuld. Hij ziet weliswaar een ‘grote verantwoordelijkheid voor bedrijven en overheden’, maar acht zichzelf niet bij machte om iets aan de situatie te doen. Het is immers niet de premier die de prijs van gas bepaalt maar het bedrijfsleven, stelde hij deze week. Goed gespind, maar Støres redenering klopt niet, stelt de invloedrijke Amerikaanse website Politico: Equinor, Europa’s een na grootste gasleverancier, is volledig in handen van de Noorse staat.

Politico (in handen trouwens van Axel Springer) suggereert dat Europese leiders tijdens de EU-top in Praag van begin oktober, een appeltje te schillen hebben met Støre. Tot die tijd is hij de winnaar van 10 miljard euro, ongeveer de Noorse verdiensten tot de aanvang van de top.