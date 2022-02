Baas Twitter met vaderschapsverlof, Elon Musk vliegt weer gierend uit de bocht

Parag Agrawal Beeld AFP

Winnaar: Parag Agrawal

De ceo van Twitter gaat ‘een paar weken’ ouderschapsverlof nemen na de geboorte van zijn tweede kind. Dat is niet zozeer opmerkelijk omdat de meeste Amerikaanse mannen minder dan tien dagen thuisblijven na het verwelkomen van hun nageslacht, maar wel omdat het voor bestuurders die hoog in de boom zitten vaak not done is om überhaupt tijd vrij te nemen. Voor de 37-jarige Agrawal komt daar nog eens bij dat hij pas drie maanden ceo is.

Het bedrijf wou niet ingaan op de details, maar een woordvoerder vertelde wel aan de Washington Post dat het ouderschapsverlof bij Twitter kan oplopen tot twintig weken, voor zowel mannen als vrouwen.

De beslissing van Agrawal kan op applaus rekenen bij veel andere mannen met een hoge positie, die hopen dat hiermee een stigma verdwijnt. Als de ceo's al ruim vaderschapsverlof opnemen, moet dat ook makkelijker lukken elders in het bedrijf.

In die zin was het voorbeeld van Mark Zuckerberg al bemoedigend. De Facebook-baas nam de afgelopen jaren na de geboorte van zijn kinderen telkens twee maanden vrijaf. Toch is de strijd verre van gestreden. Toen de Amerikaanse transportminister Pete Buttigieg vorig jaar vaderschapsverlof nam toen hij samen met zijn man een tweeling kreeg, kwam daar vooral vanuit conservatieve hoek veel kritiek op. ‘We moeten af van het idee dat ouderschapsverlof er alleen maar is zodat vrouwen kunnen bekomen van de bevalling’, reageerde hij.

Elon Musk Beeld REUTERS

Verliezer: Elon Musk

Toegegeven, Elon Musk kan wekelijks deze rubriek vullen, maar deze week maakte hij het wel heel bont. Als de Tesla-topman niet in het nieuws was vanwege boosheid op het verbod voor elektrische auto’s om scheetgeluiden te maken terwijl ze rijden - don't ask - dan was het wel voor het vergelijken van de Canadese premier Justin Trudeau met Adolf Hitler (als ‘steun’ voor de demonstrerende truckers in dat land).

Verder verklaarde Musk zich ‘lastiggevallen’ te voelen door de Amerikaanse toezichthouder SEC. Die volgt nauwgezet Musks socialemediagebruik om te zien of hij zich wel houdt aan de afspraken die in 2018 zijn gemaakt. Die kwamen er nadat de fervente twitteraar valselijk had beweerd Tesla van de beurs te kunnen halen. Deze week kreeg de topman van Tesla nog een andere overheidsinstantie op zijn dak. Het verkeersagentschap NHTSA gaat onderzoek doen naar mogelijke remproblemen bij 416 duizend Tesla's.

Zelfs positief nieuws kreeg een bitter tintje, zoals dat rijkste man ter wereld 5,7 miljard dollar schenkt aan liefdadigheid. Welk goed doel dat precies is, blijft onduidelijk. Eind oktober had Musk nog getweet dat het Wereldvoedselprogramma het geld zou krijgen als het hem kon uitleggen hoe dat honger de wereld zou uithelpen. Het WFP kwam met een gedetailleerd plan, maar zou niets hebben ontvangen.

Critici twijfelen aan de oprechtheid van de donatie, waar die ook naar toe is gegaan. Mogelijk is het een zet om een torenhoge belastingfactuur op aandelenopties te verlichten.