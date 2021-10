Autoindustrie laadt zich op voor nieuwe slag in elektrificatie

De basis van de elektrische Foxconnauto. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

De autoindustrie zet vol in op de productie van eigen batterijen. Toyata gaat 1,12 miljard euro besteden aan de bouw van een batterijfabriek in de Verenigde Staten. In totaal wil het bedrijf 2,9 miljard euro in Amerikaanse batterijproductie gaan steken. Daarmee voegt Toyota zich bij Ford en General Motors die al eerder bekendmaakten miljarden te zullen investeren in batterijproductie in Amerika. Maandag sloot Stellantis (Fiat Chrysler/LG) zich aan bij deze voornemens.

Het Taiwanese Foxconn, bekend als onderaannemer voor iPhones, voegde zich diezelfde dag bij de hoge verwachtingen rond elektrische mobiliteit. Het presenteerde prototypes van twee typen elektrische ­auto’s en een van een bus.