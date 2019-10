Autobranche botst opnieuw met Financiën over te hoge aanschafbelasting nieuwe auto’s

Een klant vergelijkt de prijzen in de showroom van Bovag. Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

Aanleiding voor het dispuut is een nieuwe meetmethode voor het verbruik. Deze zogenoemde WLTP-testmethode geeft een realistischer beeld van het brandstofverbruik van een auto, en daarmee de CO2-uitstoot. Dankzij WLTP weten kopers beter wat ze straks kwijt zijn aan diesel, benzine of stroom. De vorige methode (NEDC) schatte het verbruik bijna altijd veel te laag in.

Met de invoering van WLTP zijn auto's op papier meer gaan verbruiken, maar niet in werkelijkheid. In Nederland ontstaat een probleem: de uitstoot is hier gekoppeld aan de aanschafbelasting bpm, daardoor dreigen nieuwe auto's veel duurder te worden. Dat mag niet, vindt ook staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Daarom hanteert het ministerie vanaf volgend jaar (als de WLTP-methode definitief ingevoerd wordt) een correctietabel, dat moet voorkomen dat de bpm stijgt.

Het dispuut ligt bij die tabel. Volgens de autobranche corrigeert die de stijging onvoldoende en betalen automobilisten straks te veel belasting. RAI en Bovag hebben daarom onderzoek laten uitvoeren door accountants- en adviesorganisatie KPMG. Die heeft de uitstoot vergeleken van een auto die is getest volgens de oude norm, met een vergelijkbaar model dat is getest volgens de nieuwe norm. Uit het onderzoek komt naar voren dat autokopers straks 200 miljoen euro per jaar te veel aan BPM betalen.

Ook de afgelopen jaren, toen sprake was van een overgangsperiode, hebben automobilisten te veel aanschafbelasting betaald, stelt de branche. Op basis van het KPMG-rapport komt die op een bedrag van 600 miljoen euro.

‘Vertekend beeld’

Rai en Bovag eisen dat staatssecretaris Menno Snel van Financiën de bpm-tabellen volgend jaar aanpast om het teveel aan 200 miljoen te corrigeren. Snel weigert dit vooralsnog en baseert zich op eigen onderzoek dat eerder door TNO is uitgevoerd. Deze onderzoeksorganisatie concludeerde dat de nieuwe meetmethode slechts een klein verschil in CO2-uitstoot veroorzaakt. ‘De bpm-opbrengst is sinds 2017 gestegen doordat de CO2-uitstoot van nieuwe fossiele auto’s stijgt, omdat ze groter en daardoor vervuilender zijn. Dit staat los van de nieuwe test waarmee de CO2 uitstoot van auto’s wordt gemeten’, zegt het ministerie van Financiën in een reactie.

Volgens het ministerie heeft KPMG gekeken naar slechts 700 auto’s, die sinds de invoering van de nieuwe test niet groter en daardoor niet vervuilender zijn geworden. ‘Door deze beperkte steekproef ontstaat een vertekend beeld. TNO heeft ruim 170 duizend WLTP-geteste auto’s geanalyseerd en kwam tot heel andere conclusies.’

Appels met appels

Een woordvoerder van RAI Vereniging bestrijdt op zijn beurt weer de lezing van het ministerie. ‘Wij hebben appels met appels vergeleken en tonen aan dat het verschil wel degelijk het gevolg is van de nieuwe meetmethode.’

De branche hoopt dat de Tweede Kamer de staatssecretaris zal terugfluiten. De vereniging wil ook de volgens haar te veel betaalde 600 miljoen euro terug. ‘Hoe dat moet, daar gaan we over spreken. Maar eerst moet de verhoging van volgend jaar weg. Automobilisten betalen nu de rekening. Dit is een kwestie van rechtvaardigheid.’

Vanwege de bpm zijn nieuwe auto’s in Nederland duurder dan in omringende landen. Een gevolg daarvan is dat hier relatief weinig nieuwe auto’s worden verkocht. Dat vertraagt de vergroening van het wagenpark, zegt Van Eijck. ‘Hierdoor zijn Nederlandse auto’s gemiddeld elf jaar oud en hobbelen we mee met Albanië.’ De branche wil dat de bpm wordt afgebouwd en dat betalen naar gebruik (‘rekeningrijden’) door een volgend kabinet versneld wordt ingevoerd.