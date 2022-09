Augustus was recordmaand voor zonnestroom: ruim 60 procent meer dan vorig jaar

Aanleg van een zonnepark in Beneden-Leeuwen, Gelderland. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een belangrijke verklaring is de energiecrisis. Sinds de extreme stijging van de gas- en stroomprijs is er sprake van een run op zonnepanelen. Vorig jaar steeg het zogenoemd geïnstalleerd zonvermogen al met bijna eenderde en dit jaar zal de ­stijging nog hoger zijn, verwacht ­Zonneplan. Ook daalt het totale energieverbruik in Nederland als gevolg van de crisis, waardoor het aandeel zon op het totaal is gegroeid. Verder hielp de natuur een handje mee met het overvloedig schijnen van de zon. In augustus was gemiddeld sprake van 270 zon­uren, tegenover 165 vorig jaar.

De productie van wind verliep minder voorspoedig: door gebrek aan wind lag de opbrengst van windenergie ruim eenderde lager. Niettemin was het aandeel van zon en wind in het totaal 39 procent. Een jaar geleden was dat 32 procent.

Het gaat Zonnestroom voor de wind in Nederland. Dankzij sterke prijsdalingen van panelen, ruimhartige subsidies en recentelijk de hoge energieprijzen heeft Nederland zich ontwikkeld van achter­blijver tot kampioen zonnestroom: sinds dit jaar staat het land in de ­wereldwijde toptien van producenten van zonne-energie. Nederland passeerde de afgelopen jaren Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië en staat nu samen met het zonnige Spanje op eenzame hoogte.

Elektriciteitsnet overbelast

De toevloed van zonne-energie leidt ook tot problemen, vooral op het elektriciteitsnet, dat op zonnige dagen in het voorjaar en de zomer steeds vaker overbelast raakt. Oorzaak is de grote hoeveelheid stroom van een aantal grote energiecentrales die tussen zonsopgang en het middaguur het net op komt.

Netbeheerders moeten daarom op zonnige dagen veel moeite doen om het stroomnet in balans te houden; aanbod van en vraag naar stroom moeten altijd in evenwicht zijn. Om de problemen het hoofd te bieden, is afgesproken dat nieuwe grote aanbieders van zonnestroom maximaal de helft van het totale vermogen het net op mogen brengen, willen ze aanspraak kunnen maken op subsidies.