Audrey van Ham kon geen ceo blijven bij Christine le Duc: ‘De erotiekbranche is kennelijk nog steeds een mannenwereld’

Audrey van Ham: ‘Ik was trots op mijn functie bij Christine le Duc, ik heb er altijd bij verteld dat het een vrouwvriendelijk merk is.’ Beeld Sanne De Wilde

In de winkel van erotiekketen Christine le Duc in Rotterdam onthult de manager op deze donderdagmiddag de geheimen van een nieuwe vibrator. Tot in detail beschrijft ze de erotische werking van het apparaat aan een geïnteresseerd luisterende vrouw en haar vriend. Hier wordt geen ordinair speeltje verkocht, hier vindt een college seksuele voorlichting plaats. Na een half uur wikken en wegen is het stel eruit. Het wordt de California Dreaming.

‘Dat is waar Christine le Duc voor staat’, zegt Audrey van Ham, de vertrekkend ceo van het bedrijf. ‘De vrouwen die er werken zijn de ambassadeurs van het merk, en ze fungeren soms ook als seksuoloog en psycholoog.’ Van Ham is de vrouw die Christine le Duc in 2018 wist te redden van een dreigend faillissement, nadat moederbedrijf Beate Uhse over de kop was gegaan. Ze bracht de omzet weer omhoog, onder andere door zich veel meer dan voorheen op vrouwen te richten.

Aan de kant gezet

Van Ham wil het Rotterdamse ‘vlaggenschip’ van het concern niet meer bezoeken. In september werd ze door nieuwe eigenaar EQOM, het moederbedrijf van onder meer de onlineseksshop EasyToys, als ceo aan de kant gezet. ‘Ik had slechts kunnen aanblijven als managing director en dat ambieerde ik niet. Christine le Duc is een te klein onderdeel in het nieuwe concern.’

Het interview vindt daarom plaats in een hotel in Breda, waar Van Ham in felrode jurk is binnengekomen. Haar licht Vlaamse tongval verraadt een langdurig verblijf in België. Nooit heeft ze enige gêne gevoeld over haar rol in de erotiekbranche, vertelt ze. ‘Het was wel grappig dat mensen in mijn omgeving plotseling met mij over seks en seksspeeltjes wilden praten. Dan zei ik altijd: ik ken de artikelen, maar ik ben geen veelgebruiker.’

Uit de taboesfeer

Christine le Duc, Nederlandse oudste erotiekbedrijf, werd in 1968 opgericht door Hans Hartog (vrij vertaald le duc in het Frans) en zijn vrouw Tine (Christine). Het echtpaar opende zijn eerste winkel op de Amsterdamse Wallen. ‘Door daarna uit te breiden en te verhuizen naar de grote winkelstraten haalden ze de erotiekbranche al uit de taboesfeer’, zegt Van Ham.

Ruim vijftig jaar na de oprichting is Christine le Duc, dat in die tijd meerdere keren werd overgenomen, drastisch afgeslankt. De meeste seksartikelen worden online verkocht. Van de ruim zestig winkels in de jaren tachtig bleven er slechts vijf over. In de winkel in Rotterdam hoeft de bezoeker zich niet meer opgelaten te voelen, het smoezelige imago is allang verdwenen. Een paar jaar geleden maakten paars en rood, vaak geassocieerd met de seksbranche, net als in de andere winkels plaats voor strak zwart.

Seksueel welzijn

In de winkels is lingerie dominant aanwezig. De love toys prijken op de linkerwand, waarbij opvalt dat ook de vibrators en de dildo’s esthetisch verantwoorde vormen hebben gekregen. Van Ham: ‘Alles is bodysafe en gemoderniseerd. Ook de seksspeeltjes mochten wat stijlvoller worden. Het gaat vooral om beleving, in de wereld van de sexual wellness.’

De coronacrisis gaf de seksbranche een flinke impuls. In juni maakte EDC Retail, moederbedrijf van onder meer EasyToys en nu ook onderdeel van EQOM, bekend dat het in 2020 een recordomzet van 65 miljoen euro behaalde. Na de dubbele overname door EQOM stijgt de omzet van 100- naar 160 miljoen dit jaar. Het erotiekconcern wil in 2025 wereldwijd marktleider zijn, met een omzet van een half miljard. Van Ham: ‘Tijdens de strenge lockdowns konden mensen nergens naartoe en zochten ze meer vertier in de slaapkamer. Dat zagen we zeker terug in de sterk groeiende verkoop van seksspeeltjes.’

Heeft de coronacrisis ons ook geleerd hoe fundamenteel een gezond seksleven is, waarover je openlijk moet kunnen spreken? De manager in Rotterdam kreeg zelfs een hoogbejaard echtpaar op bezoek.

‘Ik denk dat een goed seksleven net zo belangrijk is als geregeld sporten en gezonde voeding. Maar het wordt niet in één adem genoemd. Juist vrouwen kunnen bijdragen aan die bewustwording. Toch wordt er te weinig gesproken over die gezamenlijke erotische reis. Het seksleven wordt eentonig en mensen stompen af, terwijl dit totaal onnodig is. Het is toch geweldig dat een paar van in de negentig nog naar Christine le Duc komt?’

Audrey van Ham werkt al vijftien jaar in de erotiekbranche. Na een textielopleiding en een studie bedrijfskunde nam ze bij Pabo, de Nederlandse dochter van het Duitse seksconcern Beate Uhse, de lingerie-inkoop op zich. Beate Uhse was tussen 2003 en 2017 het moederbedrijf van Christine le Duc. ‘Met de switch naar online waren we de voorloper van Bol.com. Toen Beate Uhse stopte met lingerie viel veel omzet weg. Ik vond het een inschattingsfout. Het was een van de redenen waarom het bedrijf het niet heeft gered. Daarnaast was het een olietanker, terwijl je een speedboot nodig had om de ontwikkelingen online bij te houden.’

Audrey van Ham: ‘Ik sta ervan te kijken dat mensen er zo weinig mee bezig zijn. Ik pleit voor een landelijke campagne voor meer kennis van seksueel welzijn.’ Beeld Sanne De Wilde

In 2018 namen Van Ham en haar partner Erwin Cok Christine le Duc over van een Ierse investeringsmaatschappij, waaraan het noodlijdende Beate Uhse het een jaar eerder had verkocht. Van Ham (44) werd de eerste vrouwelijke ceo in de Nederlandse erotiekbranche. ‘Je ziet overal in het bedrijfsleven te weinig vrouwen aan de top, maar het is heel raar dat vrouwen juist in deze sector onder de radar zijn gebleven. Ik was trots op mijn functie bij Christine le Duc, ik heb er altijd bij verteld dat het een vrouwvriendelijk merk is.’

Door vrouwen en voor vrouwen was Van Hams motto. Ze presenteerde eind 2020 een onlineplatform, waarop vrouwen erotische verhalen en fantasieën konden lezen en waar nieuwe concepten een podium kregen. ‘Vroeger kwamen mannen bij ons winkelen voor hun vrouw, maar inmiddels hebben vrouwen allang de beslissende stem bij de aankoop van artikelen. De lingerie is ook online altijd toonaangevend geweest. Christine le Duc wil mannen en vrouwen begeleiden op hun erotische reis.’

Het taboe op seksspeeltjes is doorbroken, constateert Van Ham. ‘Toen Hans Hartog op de Wallen begon, was de verkoop van seksartikelen nog verboden. Het ging onder de toonbank. Pas eind jaren zeventig werd het gelegaliseerd, maar het mannelijke beeld bij porno was bepalend. De serie Sex and the City in de jaren negentig was baanbrekend. Daarna kwam lingerieketen Victoria Secret met de push-upbeha, die wij ook hebben meegenomen in ons assortiment. Fifty Shades of Grey, de erotische filmserie en boekenreeks, ontketende vanaf 2015 een nieuwe seksuele revolutie. Toen kwamen vrouwen met die boeken onder hun arm de winkel binnen, want ze wilden de spullen uit de film.’

De ode van Heleen van Royen aan de Womanizer in 2018 was een nieuwe stimulans. Die is helemaal gericht op het orgasme van de vrouw. Van Ham: ‘De Womanizer draagt bij aan de empowerment van de vrouw. Ze kiest met dit speeltje echt voor zichzelf en volgens seksuologen was daar juist tijdens de lockdowns behoefte aan.’

U wilde ook drie generaties bedienen: oma, dochter en kleindochter. Is dat uw nalatenschap bij Christine le Duc?

‘De huishoudbeurs verbindt die generaties al en ik dacht: waarom doen we daar geen erotische workshops? Het werd een succes. Mijn oma en mijn moeder hebben nooit over seks gesproken. Nu kan dat wel. Maar het gebeurt veel te weinig, terwijl seksueel welzijn al bij de opvoeding begint. Leer je dochters nee zeggen, is een bekende slogan. Ik voeg eraan toe: voed je zonen op, leer ze wat fijn is voor de ander. Het is voor veel ouders een barrière om met hun kinderen over seks te praten, ook op scholen is er te weinig aandacht voor. We denken anno 2021 in Nederland zo liberaal te zijn, maar we hebben nog een lange weg te gaan.’

Hoewel Van Ham bij Christine le Duc de vrouwelijke blik op erotiek propageerde, ervoer ze tijdens de Masturbation Masterclasses voor studenten dat jongens zich veelal laten leiden door porno. ‘En helaas ook meisjes. Zij denken soms dat porno het normale seksleven weerspiegelt. We schrokken ook van het gebrek aan kennis. De seksuele voorlichting op basisscholen is nog steeds onvoldoende. Pas in het laatste jaar wordt de anatomie van de clitoris in de biologieboeken erbij gehaald. Hoe is dat mogelijk?’

Hebben die vijftien jaar in de erotiekbranche uw visie op seksualiteit veranderd?

‘Ik sta ervan te kijken dat mensen er zo weinig mee bezig zijn. Ik pleit voor een landelijke campagne voor meer kennis van seksueel welzijn. Christine le Duc kan daarbij helpen. Maar als erotiekbranche kun je de jeugd niet bereiken via sociale media. Je wordt meteen geblokkeerd als het woord seks voorbijkomt. Voorlichting is meer iets voor kenniscentrum Rutgers, dat onderzoek doet naar seksuele gezondheid. Het gaat mij vooral om de bewustwording. Le Duc for Students had ik als een volgende stap gezien, als ik niet was vertrokken.’

Een erotiekbedrijf dat vrouwvriendelijk zegt te zijn, maakt desondanks geen ruimte voor een vrouwelijke ceo.

‘Ik heb gezegd dat het me logisch leek om mij in die functie te behouden, zeker als gezicht voor de vrouwelijke doelgroep. Dat was ook het plan na de overname in september. Door de vele overnamen ligt de focus op andere zaken. Ik heb mijn conclusies getrokken toen geen toenadering werd gezocht. Ik zie niet om in wrok, ik kan trots zijn op wat ik heb bereikt met Christine le Duc. De overname door EQOM was de juiste stap. Maar een vrouw in de directie had de ziel van het merk, het concern en zelfs de erotiekbranche meer tastbaar kunnen maken.’

Wat zegt dat over de branche?

‘Dat het blijkbaar nog steeds een mannenwereld is. De seksuele revolutie is nog niet voltooid, er is voor vrouwen een wereld te winnen.’