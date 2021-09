Athora is duurzaamste verzekeraar. Bijna de helft van concurrenten heeft geen helder klimaatbeleid

Het hoofdkantoor van Athora, Zwitserleven en Reaal in Amstelveen. Beeld Hollandse Hoogte

Hekkesluiter is Unigarant, de verzekeringsdochter van de ANWB. Naast Athora – bekend van de merken Reaal en Zwitserleven – en ASR blijft ook verzekeraar NN het goed doen op de tweejaarlijkse ranglijst, die onder meer wordt gebruikt op vergelijkingssites als Independer.

De dertig onderzochte verzekeraars beleggen samen voor hun klanten meer dan 450 miljard euro. Het gaat bijvoorbeeld om geld dat Nederlanders opzij hebben gezet in een lijfrentepolis. Met hun kapitaal hebben de verzekeringsconcerns forse invloed op crises als klimaatverandering en het afnemen van biodiversiteit. Zo zegt ASR geen cent te stoppen in steenkool, olieschalie, teerzanden, maar ook nucleaire energie.

Overstromingsschade

De gemiddelde score van 1,7 (op een schaal van 5) toont volgens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) aan dat er nog een lange weg te gaan is. Zo hekelen de onderzoekers dat 43 procent van de verzekeraars geen fatsoenlijk klimaatbeleid op papier heeft staan. Amper de helft gebruikt zijn positie als financier om bedrijven en overheden aan te spreken op hun CO2-uitstoot. Laat staan dat concrete stappen worden gezet om de beleggingen in lijn te brengen met ‘Parijs’. In dat akkoord is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad.

‘Veel verzekeraars blijven met hun beleggingen nog erg in de fossiele economie zitten’, zegt VBDO-directeur Angélique Laskewitz. ‘Terwijl verzekeraars zelf ook de gevolgen van klimaatverandering merken. Denk aan de schade die zij moeten uitkeren door de overstromingen in Zuid-Limburg deze zomer. Ik geloof echt in de goede wil van de sector. Maar je zou toch verwachten dat we dat zo langzamerhand meer moeten terugzien in hun beleggingsbeleid.’

Koploper Athora voegt wél de daad bij het woord, legt Laskewitz uit. ‘Hun beleid is niet alleen heel goed op papier, maar ze maken er vervolgens ook werk van om te kijken wat voor effect hun beleggingen hebben op de echte wereld.’ Zo is de verzekeraar bezig met een project waarbij met satellieten ontbossing in kaart wordt gebracht. Door die informatie te linken aan de beleggingsportefeuille, wordt zichtbaar in welke betrokken bedrijven zij geld heeft zitten. Athora kan vervolgens eisen een punt te zetten achter die ongewenste activiteiten, of de investeringen zelfs helemaal afstoten.

Nieuwe eigenaar

Of Athora over twee jaar nog steeds op nummer één staat, is onduidelijk. Het concern stond voorheen bekend als Vivat. Dat was weer de opvolger van de verzekeringstak van het genationaliseerde SNS Reaal. De nieuwe eigenaar, gevestigd op Bermuda met als grootaandeelhouder een Amerikaanse private equity-maatschappij, heeft grootse plannen. Zo gaat de eigen vermogensbeheerder Actiam in de verkoop.

Dit kan gevolgen hebben voor het gevoerde beleggingsbeleid. Laskewitz: ‘Ze hebben toegezegd dat ze net zo verantwoord willen blijven beleggen, maar die garantie heb je natuurlijk nooit 100 procent na een overname.’ Dat geldt ook voor NN, dat haar vermogensbeheerder afgelopen maand verkocht aan Goldman Sachs.

De resultaten van het VBDO-onderzoek komen overigens redelijk overeen met de bevindingen van ngo’s als Amnesty en Milieudefensie. In hun Eerlijke Verzekeringswijzer scoren Athora en ASR eveneens het beste. Al blijft er ook kritiek. Zo werd ASR, samen met zes andere grote verzekeraars, er deze zomer van beschuldigd te weinig te doen tegen schendingen van mensenrechten, van landroof tot geweld. Ook Athora-voorganger Vivat is in het verleden genoemd. De verzekeraar zou belegd hebben in ondernemingen die bijdragen aan de verwoesting van de Amazone.