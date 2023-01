ASR na overname Aegon Nederland voor 4,9 miljard euro tweede verzekeraar achter NN

Het hoofdkantoor van ASR in Utrecht. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De aandeelhouders hebben dinsdag ingestemd met de overname van de Nederlandse tak van verzekeringsmaatschappij Aegon door concurrent ASR. Dat gebeurt voor een bedrag van 4,9 miljard euro, waarvan 2,2 miljard in cash en het restant in aandelen. Daarmee wordt ASR de tweede verzekeraar van Nederland achter Nationale-Nederlanden. Aegon Group krijgt meer slagkracht om zich te richten op groeimarkten als Amerika, het Verenigd Koninkrijk en China.

Eind oktober maakte Aegon bekend dat het de Nederlandse divisie aan ASR wilde verkopen. Het was een verrassende wending op een krimpende markt van levens- en schadeverzekeringen, die nu een ander aanzien krijgt. De overname bleek dinsdag een formaliteit op de bijzondere aandeelhoudersvergaderingen van beide partijen. ASR kreeg de zegen van 99,9 procent van de aandeelhouders, enkele uren later kreeg Aegon zelfs 99,95 procent van de aandeelhouders achter de transactie.

Schulden aflossen

Aegon – in 1983 ontstaan na een fusie tussen AGO en Ennia – is actief in meer dan 20 landen en bedient wereldwijd 30 miljoen klanten. Topman Lard Friese kondigde aan 1,5 miljard euro van de opbrengst te investeren en deels terug te sluizen naar de aandeelhouders. Aegon kan nu ook schulden aflossen in de wetenschap dat het enkele jaren geleden nog kapitaal moest pompen in de Nederlandse divisie.

ASR neemt naast de verzekeringsproducten ook de hypotheken, distributie en onlinebank Knab over van Aegon. ASR-topman Jos Baeten verdedigde de forse investering door te wijzen op een bonus van rond de 185 miljoen euro aan kostenbesparingen. En als nummer 2 van Nederland zal ASR nu ook een grote speler zijn op de pensioenmarkt. ‘Dit is een prachtige transactie voor beide bedrijven.’

Aegon wordt na het afstoten van zijn Nederlandse activiteiten grootaandeelhouder van ASR met een aandelenpakket van 29,99 procent. Het is een symbolisch percentage, omdat het met meer dan 30 procent van de aandelen een bod moet uitbrengen om het gehele concern over te nemen. Zover zal het voorlopig niet komen. Het merk Aegon zal binnen drie jaar grotendeels uit Nederland verdwijnen, alleen de afdeling vermogensbeheer is niet te koop.

Vertrek uit Nederland?

Aegon wenste van meet af aan niet de omgekeerde weg te bewandelen door ASR op te slokken. De blik wordt nu vooral gericht op dochteronderneming Transamerica. Hoewel vakbond FNV de vrees uitsprak dat Aegon op termijn helemaal uit Nederland vertrekt, verklaarde Friese dat het hoofdkantoor in Den Haag zal blijven. En tegen een kritische belegger die constateerde dat Aegon zijn Nederlandse kroonjuweel had afgestaan: ‘We krijgen nu een belang van bijna 30 procent in ASR, het biedt Aegon alleen maar meer kansen om elders te groeien.’

Friese zal bovendien een dubbelrol bekleden die hem een machtspositie geeft bij ASR. Als grootaandeelhouder mag Aegon twee commissarissen benoemen in de nieuwe raad van ASR. Friese, sinds 2020 ceo bij Aegon, krijgt als ‘afhankelijk commissaris’ vijf jaar vetorecht, waardoor hij belangrijke besluiten over dividend of overnames zou kunnen blokkeren.

In oktober uitte Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), in het Financieele Dagblad nog scherpe kritiek op de benoeming van Friese. ‘Het is ongezond dat juist Friese in de rvc van ASR komt. Je wordt als oud-bestuurder ook geen commissaris bij dezelfde club. Dat is not done.’

Dinsdag noemde Everts de deal tussen Aegon en ASR een ‘vriendschappelijke wedstrijd zonder gele en rode kaarten’. Hij uitte slechts zijn zorgen over een mogelijke belangenverstrengeling in de relationship agreement die Aegon en ASR zijn overeengekomen. ‘Het lijkt me een worsteling voor Friese. Is een gezonde dynamiek in de nieuwe raad van commissarissen bij ASR gewaarborgd?’

Friese kreeg overigens ‘slechts’ 92,48 procent van de stemmen voor zijn benoeming in de rvc, waarmee hij het slechtst scoorde. ASR-ceo Jos Baeten, die werd herbenoemd tot de zomer van 2026, prees juist de ‘waardevolle toevoeging’ van Friese bij de integratie van de twee verzekeraars. Hij stelt dat ASR en Aegon na de samensmelting in Nederland geen concurrenten meer van elkaar zijn.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandsche Bank en de mededingingsautoriteit ACM. Volgens Baeten zullen die hobbels binnen enkele maanden worden genomen. ‘Ik verwacht niet dat de ACM zal tegenstemmen.’