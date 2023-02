ASML slachtoffer van datadiefstal door Chinese ex-werknemer

Hoofdkantoor van ASML in Veldhoven. Beeld AP

De dataroof vond vorig jaar plaats in China, waar de nummer 31 op de wereldranglijst van kostbaarste bedrijven zo’n vijftienhonderd werknemers telt, verdeeld over vestigingen in Beijing, Hongkong, Shanghai en Shenzhen. Nadere informatie over de identiteit van de dader, of hoe hoog hij in de boom zat, heeft ASML niet bekendgemaakt, behalve dan dat hij inmiddels niet meer bij het bedrijf op de loonlijst staat.

Met welke gegevens de vroegere werknemer precies aan de haal is gegaan in China is nog niet helemaal duidelijk, het onderzoek daarnaar loopt nog, meldt een woordvoerder. Wel zijn er door de diefstal mogelijk regels geschonden voor de exportcontroles die voor sommige machinerie en kennis van ASML gelden. Daarvan is melding gemaakt bij de Nederlandse en Amerikaanse overheid.

Van ‘materieel belang’ is de diefstal in elk geval niet, blijkt uit de eerste bevindingen van het onderzoek waarover ASML vanochtend bericht in het eigen jaarverslag. De machines van ASML tellen immers honderdduizenden onderdelen, afkomstig van fabrikanten over de hele wereld. Daardoor zou het zelfs met kennis van alle handelsgeheimen van ASML ‘extreem moeilijk’ zijn om ‘machines te bouwen die zo complex zijn als de onze’, schrijft het bedrijf in een verklaring.

Monopolie

Pikant is de diefstal wel, helemaal nu ASML een van de belangrijkste protagonisten is in de strijd om de technologische suprematie tussen de Verenigde Staten en China. Sinds vier jaar mag ASML op last van de Amerikaanse regering al geen euv-machines exporteren naar China, het met extreem ultraviolet licht werkende paradepaardje uit het ASML-assortiment, waarmee klanten zoals TSMC en Samsung de snelste computerchips ter wereld maken. ASML heeft er een monopolie op.

Eind vorige maand sloten de Nederlandse en Amerikaanse regering bovendien een akkoord over het verder inperken van de export van ASML-machines naar China. De nieuwe exportbeperkingen gelden voor in elk geval een deel van de zogeheten diepe ultraviolette lithografie (duv) van ASML, een oudere generatie chipmachines van de Veldhovense fabrikant.

Het is niet de eerste keer dat ASML de dupe is van Chinese datadiefstal. Eerder beschuldigde het bedrijf de Chinese concurrent Dongfang al van het stelen van bedrijfsgeheimen, een conflict dat al loopt sinds 2015. In zijn jaarverslag meldt ASML dat het voortdurend te maken heeft met hacks, gijzelsoftware en andere cyberaanvallen om het bedrijf zijn intellectuele eigendommen te ontfutselen.

In het geval van de Chinese dief kwam de aanval echter niet van buiten, maar uit de eigen rangen. Het personeelsbestand van ASML is in tien jaar tijd verdrievoudigd tot nu 39 duizend medewerkers. Ook de komende jaren wil het bedrijf fors uitbreiden om de 40 miljard euro aan bestellingen in het orderboek te kunnen verhapstukken. Welke gevolgen de diefstal heeft voor de veiligheidsonderzoeken die ASML doet naar nieuwe personeelsleden, wil het bedrijf niet zeggen.