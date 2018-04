Asielmigranten vinden lastiger werk dan in jaren negentig, na 2,5 jaar heeft 11 procent betaald werk

Afghanen snel aan het werk

Opvallend is dat Afghanen beduidend sneller aan werk komen dan andere herkomstgroepen - na tweeënhalf jaar heeft bijna 30 procent van de in 2014 gearriveerde Afghanen betaald werk. Onder Eritreeërs is dit slechts 6 procent.



Wie wel werkt, doet dat meestal op een tijdelijk contract in deeltijd en vindt het vaakst een baan in de horeca, blijkt ook uit de CBS-studie. Na anderhalf jaar was bijna de helft van de werkende statushouders in die branche aan de slag, na tweeënhalf jaar 36 procent.



In Utrecht vertelt George Badrah dat hij in Damascus werkte als verkoper van wasmachines en koelkasten in een witgoedzaak. 'Als je verkoper of salesmanager bent, is praten je belangrijkste taak', zegt Badrah in gebroken Nederlands. 'Voor mij zou het dus moeilijk zijn om daarin werk te vinden hier, want de taal is lastig.' Samen met zijn tandarts in Zeist, een Israëliër met Arabische wortels, kwam hij op het idee om van zijn hobby koken zijn werk te maken. Zijn compagnon regelt de administratieve zaken achter de schermen, Badrah heeft de leiding op de werkvloer. 'Hier in het restaurant moet ik natuurlijk ook Nederlands praten, maar dat is maar een deel van het werk. Want het gaat natuurlijk om het eten.'