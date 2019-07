Artsen en psychologen: wildgroei aan burn-out coaches is zorgwekkend

Coach Paula Kaag (links) in gesprek. Beeld Harry Cock/de Volkskrant

De resultaten van het onderzoek worden vanavond besproken tijdens een eenmalig liveprogramma over het groeiende aantal mensen dat kampt met een burn-out in Nederland. De bevraagde medici denken dat veel coaches onkundig zijn en dat de door hen geboden hulp ondermaats is.

Uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK), opgevraagd door de omroep, blijkt dat het aantal geregistreerde coaches dat zich richt op stress en burn-out klachten in 20 jaar meer dan vertienvoudigd is. In 1999 stonden slechts 415 van dit soort coaches ingeschreven bij de KvK, in mei dit jaar waren dat er 4.484.

Dat is een ‘zorgwekkende ontwikkeling’, vindt een ruime meerderheid van de bedrijfsartsen (70 procent) en psychologen (58 procent). Respectievelijk 72 procent en 66 procent van hen spreekt van een ‘wildgroei’. Omroep MAX zegt voor zijn onderzoek te hebben samengewerkt met de beroepsorganisaties voor bedrijfsartsen (NVAB) en psychologen (NIP).