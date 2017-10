Argos: Medisch onderzoekfinancier ZonMw kende miljoenen euro's aan subsidie onwettig toe

Volgens de makers gaat het om mogelijk 38 gevallen van potentiële belangenverstrengeling, die in strijd is met de Algemene Wet Bestuursrecht. 'Vermoedelijk het topje van de ijsberg', zegt programmamaker Eric Arends van Argos.



Volgens die wet is het verboden dat commissieleden die oordelen over subsidieaanvragen, zelf meedingen naar zulke subsidies. Eerder liet de Raad van State hetzelfde weten over subsidies in de kunstenwereld. Beoordeling door deelnemers aan hetzelfde subsidieprogramma leidt tot in elk geval de schijn van belangenverstrengeling, aldus de Raad.