Argentinië wil IMF-lening van 50 miljard nu al innen

Argentinië heeft om een vervroegde kapitaalinjectie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gevraagd. In juni kwamen het IMF en president Mauricio Macri tot een overeenkomst over een lening van 50 miljard dollar, die zou worden uitgesmeerd over drie jaar tijd.

Het land vroeg het IMF in mei om hulp nadat de peso bijna een kwart van zijn waarde verloor. De centrale bank van het Zuid-Amerikaanse land verhoogde hierop de rente in korte tijd tot 40 procent, een van de hoogste rentetarieven ter wereld. Macri zei in juni nog dat hij verwachtte het geld niet nodig te hebben, omdat de economie zichzelf zou herstellen. De crisis in Argentinië is sindsdien verergerd.

Hoofd van het IMF Christine Lagarde heeft in een verklaring bevestigd dat de lening aan Argentinië sneller zal worden verstrekt dan oorspronkelijk was afgesproken.