Arbeidsmarkt blijft zwaar gespannen, werkgevers strooien met vaste contracten

Alleen onder jongeren nam de werkloosheid in het tweede kwartaal toe. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Het aantal werknemers met een vast contract nam in het tweede kwartaal toe met 22 duizend tot 5,4 miljoen. Dit aantal steeg vrijwel continu sinds eind 2015, al vlakt de groei wel wat af.

Eind juni stonden er in Nederland 427 duizend vacatures open. Dat zijn er 10 duizend minder dan aan het eind van het eerste kwartaal. Sinds midden 2020 steeg het aantal vacatures acht kwartalen op rij. Sinds midden vorig jaar daalt het overtal van vacatures weer langzaam.

Tegenover die vacatures staat een stijging van het aantal banen. Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal toe, voor het twaalfde kwartaal op rij. Alleen rond de start van de coronacrisis, in het tweede kwartaal van 2020, was er even een dip. Daarvoor was het aantal banen al 24 kwartalen op rij toegenomen.

Het aantal werknemersbanen steeg met 11 duizend, een toename van 0,1 procent naar een totaal van 9 miljoen. Samen met het aantal deeltijdbanen telt Nederland nu in totaal 11,5 miljoen banen. Ruim een op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Naast de 5,4 miljoen werknemers met een vast contract staan 2,8 miljoen werknemers met een flexcontract.

De werkloosheid nam in het tweede kwartaal af met 7 duizend tot 350 duizend. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking, aldus het CBS. Alleen onder jongeren nam de werkloosheid toe, van 7,9 naar 8,2 procent. Het aantal langdurig werklozen, die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, bedroeg 55 duizend, 11 duizend minder dan een kwartaal eerder.

De meeste vacatures stonden open in de handel (87 duizend), de zakelijke dienstverlening (71 duizend) en de zorg (65 duizend). Gezamenlijk zijn deze sectoren goed voor de helft van alle openstaande baanaanbiedingen. De horeca liet het afgelopen kwartaal de sterkste afname van vacatures zien, met 3 duizend tot 33 duizend. In de sector informatie en communicatie (21 duizend) en het onderwijs (12 duizend) nam het aantal af met 2 duizend.

In het openbaar bestuur kwamen er 6 duizend banen bij, een stijging van 1 procent. Banengroei was ook zichtbaar in onder meer het onderwijs (6 duizend) en de zorg (6 duizend). Bij uitzendbureaus hingen 16 duizend minder briefjes dan in het eerste kwartaal, een daling van 2,2 procent. Het aantal banen in de uitzendbranche daalde in het eerste kwartaal met 16 duizend.