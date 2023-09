Arbeidsinspectie gaat boetes uitdelen aan bagageafhandelaren Schiphol

Bagage van aangekomen vluchten in de bagagehal op Schiphol. Beeld Jelle Krings voor de Volkskrant

Bagageafhandelaren op Schiphol doen al maanden te weinig om de fysieke belasting van het sjouwen met koffers te verlagen, concludeert de toezichthouder na een aantal controles op de werkvloer. Het gaat specifiek om medewerkers op het platform en in de bagagekelder.

Begin juni deelde de Arbeidsinspectie een laatste waarschuwing uit, en dat leidde tot onvoldoende verbetering. Dinsdag maakte de inspectie daarom bekend dat zes afhandelingsbedrijven op Schiphol een zogenoemde ‘last onder dwangsom’ krijgen. Dat betekent dat ze worden gesommeerd om de omstandigheden aan te passen, en een boete krijgen als ze geen beterschap tonen. Het gaat om dwangsommen van in totaal 200 duizend euro per maand. De hoogte verschilt per afhandelaar; de hoogste dwangsom bedraagt 65 duizend euro per maand.

De inspectie eist dat de afhandelaren verschillende maatregelen nemen om het werk te verbeteren. Dat kan door het inzetten van tilhulpen, waardoor de koffers die medewerkers tillen minder zwaar worden. Ook wil het dat medewerkers meer afwisseling krijgen in taken, waardoor ze niet een hele dag op het platform of in de bagagekelder staan.

Ontbrekende of kapotte apparatuur

De dreiging met boetes zal de verhoudingen op Schiphol op scherp zetten. De afhandelaren worden ervan beschuldigd dat tilapparatuur ontbreekt of kapot is, terwijl dat juist de verantwoordelijkheid is van de luchthaven. Hoewel Schiphol heeft beloofd om alle apparatuur op termijn te repareren of te vervangen – maandag begon het met het testen van drie nieuwe tilhulpen – gaat dat wat de inspectie betreft snel genoeg.

De Arbeidsinspectie houdt desondanks de afhandelaren verantwoordelijk, zegt een woordvoerder desgevraagd. ‘Als medewerkers fysiek te zwaar belast worden, blijf je als werkgever verantwoordelijk. Je kunt niet je handen in de lucht steken als je last hebt van een niet-meewerkende partner. Dan moet je maar andere maatregelen nemen. Schiphol en de afhandelaren moeten er onderling uit komen.’ De komende periode zal de inspectie daarom opnieuw controles op de werkvloer uitvoeren. Mochten de omstandigheden niet zijn verbeterd, dan worden er boetes uitgedeeld.

Schiphol was, net als de branchevereniging voor de afhandelingsbedrijven, dinsdagavond niet bereikbaar voor een reactie.