Apple vreest gevolgen corona in Zhenzhou

Mensen verlaten een fabriek in de Chinese stad Zhengzhou na een corona-uitbraak. Beeld AP

Veel personeel vertrok vanuit de fabriek, waar ­iPhones worden gemaakt, om niet in een quarantaine terecht te komen. In november zouden daarom tot eenderde minder van de smartphones kunnen worden gemaakt, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. De fabriek in Zhenzhou, waar 200.000 mensen werken, werd vorige week getroffen door een corona-uitbraak.