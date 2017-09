Apple viert tienjarig jubileum smartphone met (peperdure) iPhone X

Groot oled-scherm

Nee, het echte nieuws komt van die iPhone X, uitgesproken als iPhone 10. Het eerste wat opvalt, is vanzelfsprekend het ontwerp. Na de allereerste iPhone uit 2007, de hoekige iPhone 4 uit 2010 (de eerste iPhone met ook een camera aan de voorzijde) en de juist weer gebogen, maar minder markante iPhone 6 en iPhone 6 Plus uit 2014, is dit de volgende echte breuk met voorgaande modellen. Dit komt vooral omdat voor het eerst de fysieke homeknop ontbreekt. In plaats daarvan is er een virtuele homeknop als onderdeel van het scherm.



Gevolg is dat het scherm veel groter is geworden: 5,8 inch ten opzichte van de 4,7 inch van de iPhone 7. Zelfs de grote iPhone 7 Plus moet het met een kleiner scherm doen. Toch is Apple erin geslaagd de afmetingen van zijn toestel een stuk bescheidener te houden dan die wel erg grote iPhone 7 Plus. Apple volgt hiermee de huidige designmode die dicteert dat smartphones het liefst uit alleen maar scherm bestaan. De concurrentie, met Samsung als meest in het oog springend voorbeeld, ging Apple hierin al voor. Over deze grote concurrent gesproken: Apple neemt zijn oled-schermen af van Samsung. Het is voor het eerst dat Apple een toestel van zo'n modern scherm voorziet. Noodgedwongen moet nog worden aangeklopt bij de rivaal uit Zuid-Korea. De voordelen van die schermen: grotere contrasten, zuiniger en de mogelijkheid de randen netjes om het toestel heen te krullen. Uiteindelijk zullen alle toestellen van Apple dergelijke oled-schermen krijgen, maar de dinsdag ook gepresenteerde iPhone 8 moet het nog gewoon met een lcd-scherm doen.