Apple verliest 190 miljard dollar beurswaarde na mogelijk iPhoneverbod voor Chinese ambtenaren

Een Applestore in Shanghai. Beeld Getty

Woensdag maakte The Wall Street Journal bekend dat enkele Chinese overheidsambtenaren instructies hebben gekregen om geen iPhones of andere apparaten van buitenlandse merken te gebruiken en ook niet mee te nemen naar kantoor. De instructies werden gegeven in vergaderingen of via chatgroepen.

De Chinese regering wil het bericht niet bevestigen. Ook zijn lang niet alle ambtenaren op de hoogte gebracht van het verbod, blijkt uit een rondgang van Reuters. Toch gonst het van de geruchten en China zou het iPhoneverbod zelfs uit willen breiden naar staatsbedrijven, melden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat zelfs Apple, het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, een pion wordt in het geopolitiek schaakspel tussen de VS en China. De spanningen tussen de twee landen loopt almaar verder op. Zo proberen de Amerikanen levering van chips aan de Chinezen te dwarsbomen, de onmisbare onderdeeltjes in vrijwel elk stuk elektronica en daarmee de levensader van economische vooruitgang. Omgekeerd sloegen de Chinezen terug met exportrestricties op belangrijke aardmetalen.

De berichten over het iPhoneverbod zorgen direct voor nervositeit onder beleggers. Het Apple-aandeel ging in twee dagen tijd van net geen 190 dollar naar 177,56 dollar, een verlies van ruim 6 procent. Daarmee verloor Apple donderdag 190 miljard dollar aan beurswaarde. Dat verlies is bijna evenveel als de volledige marktwaarde van Shell. Apple is nu ‘nog’ maar 2.776 miljard dollar waard.

Geheime deal

Dat het exportverbod Apple pijn kan doen, is duidelijk. Het bedrijf haalde afgelopen kwartaal 19 procent van haar omzet uit de ‘Greater China’ regio, waartoe ook Hong Kong, Taiwan en Macau behoren. Dat is de op twee na grootste markt na VS en Europa, waar respectievelijk 43 en 25 procent van de omzet vandaan komt. Ook wordt het leeuwendeel van de apparatuur in China geproduceerd, hoewel een deel daarvan is verplaatst naar India.

Apple heeft nog niet gereageerd op de berichten. Het bedrijf zal naar verwachting achter de schermen proberen de Chinezen op andere gedachten te brengen. Dat deed het ook in 2016, toen Apple’s bestuursvoorzitter Tim Cook naar China trok om onvriendelijk overheidsbeleid af te wenden. Het lobbyen leidde uiteindelijk tot een geheime deal ter waarde van 275 miljard dollar. In ruil voor een vriendelijke behandeling beloofde Apple vijf jaar lang te investeren in het land.

ASML

Ook Nederland is tegen wil en dank onderdeel geworden van het geopolitieke steekspel. Dat is te danken aan ASML, het bedrijf dat machines bouwt waar chips mee worden geproduceerd. Het bedrijf uit Veldhoven is het enige bedrijf ter wereld dat zogenoemde extreme ultravioletmachines kan maken. Onder druk van de VS kan ASML deze geavanceerde apparatuur vanaf 1 januari niet zomaar meer naar China exporteren.

China heeft altijd kritiek geuit op die handelsbeperking. Volgens de Chinese ambassadeur in de Europese Unie, Fu Cong, is Nederland ‘gezwicht voor druk vanuit de VS’, zei hij in maart tegen de Britse zakenkrant Financial Times.