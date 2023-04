Apple opent met hoge rente de jacht op Amerikaanse spaarders

Sparen bij Apple, tegen een rente van 4,15 procent, is alleen weggelegd voor Amerikanen die in het bezit zijn van Apple-producten zoals een iPhone of iPad. Beeld Mike Segar / Reuters

Zes maanden na de aankondiging van een spaarrekening kwam Apple maandag met details over de voorwaarden. Zo zal de technologiegigant uit Cupertino een rente bieden van 4,15 procent. Dat is tien keer zoveel als wat de meeste traditionele banken in de Verenigde Staten hun klanten geven. Apple rekent bovendien geen beheerskosten. Er is geen vereiste minimuminleg, wel een maximumbedrag van 250 duizend dollar (228 duizend euro).

Apple heeft hiervoor de handen ineengeslagen met de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, dat in werkelijkheid de spaarrekeningen beheert. Alleen houders van een Apple Card kunnen geld op zo’n spaarrekening zetten. Die Apple Card, een app op de iPhone, is alleen beschikbaar in de VS. Europeanen kunnen dus geen geld overmaken naar een spaarrekening van Apple. Ook die Apple Card is overigens geen ‘echt’ Apple-product. De creditcard draagt wel de naam van het bedrijf, maar is uitgegeven door Goldman Sachs en zo aangesloten op het betaalnetwerk van Mastercard.

Klantenbinding

Apple betaalt zijn spaarders een hogere rente dan de 3,9 procent die Goldman Sachs betaalt als vergoeding op de spaartegoeden aan zijn eigen klanten. Dat is de kostprijs van klantenbinding voor Apple. Via de Apple Card klinkt het zijn gebruikers verder vast aan zijn ecosysteem, aangezien die voor het gebruik een hardwareproduct van Apple nodig hebben, zoals een iPhone of iPad. Analisten verwachten dat Apple nieuwe producten kan ontwikkelen op basis van de betaalinformatie die het straks binnenkrijgt, waaronder ook financiële diensten.

Sinds de Amerikaanse centrale bank in maart vorig jaar is begonnen met het optrekken van de rente, is de kloof met de rentetarieven van de meeste commerciële banken fors toegenomen. De beleidsrente bedraagt nu 4,75 tot 5 procent, terwijl de meeste banken hun rente amper hebben verhoogd.

Veel spaarders hebben daarom besloten om hun geld elders onder te brengen. In totaal is daardoor zo’n 800 miljard dollar aan deposito’s van de spaarrekeningen verdwenen, en onder meer belegd in geldmarktfondsen en staatsobligaties die meer rendement opleveren. Of het geld is verplaatst naar spaarrekeningen die nog meer rente bieden dan Apple. Citizens Bank bijvoorbeeld geeft een vergoeding van 4,25 procent. Bij CFG Bank en Newtek Bank is dat zelfs rond de 5 procent.

De stap van Apple kan vooral slecht uitpakken voor kleinere regionale banken, die de afgelopen maand sowieso al een uitstroom van klantengeld hebben gezien vanwege de ondergang van Silicon Valley Bank. Grootbanken hebben in die periode dan weer miljarden dollars aan deposito’s bijgekregen, met dank aan hun status van veilige schuilhavens omdat ze ‘too big to fail’ zijn.