Angst voor inflatie is bij bankiers groter dan die voor een recessie, rentes zullen verder gaan oplopen

ECB-president Christine Lagarde (m) met links van haar Klaas Knot, in juni tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Beeld ANP / AFP

De wijsneuzen van de beurs hadden net het woord zomerrally in de mond genomen en tevreden vastgesteld dat de koersen weer terug waren naar het niveau van voor de oorlog in Oekraïne, of de koersen gingen onderuit.

Maandag sloot de AEX-index voor het eerst sinds 20 juli onder de grens van 700 punten. De graadmeter verloor 1 procent en sloot op 698,33 punten. Ook alle andere beurzen sloten lager. Oorzaak is de vrees voor verdere rentestijgingen. Als de rente omhoog gaat, is dat slecht voor de aandelenmarkt, omdat beleggers uitwijken naar vastrentende waarden. De centrale bankiers willen de huidige inflatie indammen met een hogere rente voordat de gevreesde loon- en prijsspiraal niet meer onder controle kan worden gehouden.

Vrijdag leidde voorzitter Jerome Powell van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, Fed, de rentedans. Op een bijeenkomst van ’s werelds belangrijkste centrale bankiers in Jackson Hole liet hij blijken dat de angst voor inflatie op dit moment groter is dan die voor een recessie. Er was gehoopt en ook een beetje op gerekend dat hij zijn kaarten voor de borst zou houden om de financiële markten niet te verontrusten.

Oververhitte economie in VS

Maar het tegendeel gebeurde. Powell stak niet onder stoelen of banken dat de rente nog verder omhoog moet. De oververhitte economie en arbeidsmarkt in de VS moeten voldoende worden afgeremd om prijsstabiliteit te bewerken. En onder prijsstabiliteit verstaat Powell een inflatie van rond 2 procent. Nu ligt de inflatie dicht bij de 9 procent.

‘De geschiedenis leert ons dat we nu niet voortijdig het monetair beleid kunnen verruimen’, zei Powell. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, is nu serieus bang voor een herhaling van de jaren zeventig toen de Fed telkens na verhogingen gas terugnam door de rente weer even te verlagen. Hierdoor liep de inflatie uit de hand en kon de opeenvolging van loon- en prijsstijgingen niet meer worden tegengehouden.

Voor het Amerikaanse bedrijfsleven pakte dat fataal uit. Sectoren zoals de auto-industrie verloren de concurrentiestrijd met nieuwe concurrenten uit Azië. Uiteindelijk moest toenmalig Fed-voorzitter Paul Volcker de rente verhogen tot 20 procent om aan de spiraal een einde te maken. ‘Ons doel is zo’n uitkomst te vermijden en nu oplossingsgericht te handelen. En dat blijven we volhouden’, zei Powell.

De beurzen zijn sinds eind juli te ver voor de muziek uitgelopen. Zij speculeerden er op dat de Fed na vier verhogingen tot een rente van 2,5 procent een pas op de plaats zou willen maken, zeker omdat een recessie op de loer ligt. Daarnaast kunnen verdere renteverhogingen grote consequenties hebben op de huizenmarkt. Maar voorlopig neemt Powell dat voor lief. De volgende vergadering van de Fed is gepland op 21 september. Voorlopig wordt uitgegaan van een volgende verhoging met een half procentpunt tot 3 procent. Analisten denken dat de rente ook daarna omhoog zal gaan tot 3,5 of 4 procent, waarbij de inflatie zich stabiliseert.

Klaas Knot

Afgelopen weekeinde lieten ook centrale bankiers in Europa zich niet onbetuigd. In de eurozone is de rente nog alleen van negatief naar nul procent teruggebracht. In Jackson Hole zeiden onder meer ECB-bestuurslid Isabel Schnabel en de Franse centrale bankpresident François Villeroy dat er een volgende stap moet worden gezet. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, zal bij het volgende ECB-overleg op 8 september pleiten voor renteverhoging van minimaal 0,5 procentpunt en mogelijk zelfs 0,75 procentpunt. ‘Het inflatieprobleem in Europa is op dit moment zo groot dat ik denk dat het onze opdracht is om elke zes weken de rente te verhogen tot het moment dat het inflatiebeeld stabiliseert rond de 2 procent’, aldus Knot tegenover de NOS.

De inflatie in de eurozone bedroeg in juli 8,9 procent op jaarbasis. Europa kan ook niet achterblijven op de VS, omdat de euro steeds verder wegzakt. Hierdoor wordt extra inflatie geïmporteerd omdat in dollar genoteerde grondstoffen duurder worden.

Maar het krachtdadig aanpakken van de inflatie met het rentewapen is niet zonder gevaren. Nu al is er serieuze angst voor een recessie. De groei is veel sneller gedaald dan gebruikelijk voorafgaand aan een recessie. De enige vraag is of die recessie – twee kwartalen van negatieve groei – al in 2022 zal komen of pas in de eerste helft van 2023.

In Europa ligt een rentestijging ook nog extra gevoelig, omdat daardoor de zwakke zuidelijke economieën met hun enorme staatsschulden in acute financiële problemen kunnen worden gebracht. Speculanten zouden nu al voor 39 miljard euro short zijn gegaan in Italiaanse obligaties in de verwachting dat ze die op langere termijn tegen lagere koersen terug kunnen kopen. Als dat lukt is de eurocrisis 2.0 een feit.