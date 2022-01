Angst op de beurs, maar niet bij particuliere beleggers: ‘Op de lange termijn is dit een klein dipje’

Belegger Lisette van Noort in Rotterdam Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het lijkt een verre droom, de recordstand van 827,57 punten waarop de AEX sloot midden november. Door een mix van oplopende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en de spanningen in Oost-Europa ging die winst de afgelopen weken in rook op. Met 752,23 punten sloot de AEX woensdag bijna 9 procent lager. In de rest van de financiële wereld ging het er afgelopen week niet veel beter aan toe.

Een flinke tegenslag. Ook voor de vele huis-tuin-en-keuken-beleggers die Nederland telt. Sinds het begin van de coronapandemie steeg het aantal beleggende huishoudens volgens onderzoeksbureau Kantar naar een recordaantal van 1,96 miljoen. Vorig jaar sprak de Volkskrant al met deze ‘nieuwe’ beleggers over hun aandelenportefeuille. Zijn zij na de zware koersdalingen weer terug bij af?

‘Ik kan me voorstellen dat beginnende beleggers behoorlijk schrikken’, zegt beleggingsstrateeg Judith Sanders van ABN AMRO. ‘Ervaren beleggers ook trouwens, want bij beleggen komt toch emotie kijken. Mensen hebben hard gewerkt voor hun geld en willen dat het meer waard wordt. En vorig jaar was een heel succesvol jaar. Als het dan misgaat, denk je: wat is er aan de hand?’

Toch zullen de meeste particulieren niet meteen in paniek raken, denkt Sanders. ‘De nieuwe beleggers hebben snel ervaring kunnen opdoen de afgelopen twee jaar onder bijzondere omstandigheden.’ De markt is bovendien altijd in beweging. ‘Je ziet nu de stijgende inflatie, hogere rentes, de onrust in Oost-Europa en de Omikron-besmettingen bij elkaar komen, die zorgen voor extra onrust’, legt Sanders uit. ‘Dat zal ook nog wel even duren, maar over het algemeen zijn de vooruitzichten best goed. 75 procent van de bedrijven doet het beter dan verwacht en er zijn steeds minder coronamaatregelen.’

Nu uitstappen is dus niet nodig. ‘Wat belangrijk is voor beleggers is dat ze blijven focussen op de lange termijn. Je hebt jaren dat je vet op de botten kweekt, zoals vorig jaar, en jaren waar het minder gaat.’ Een mager jaar is nog geen reden om de plannen om te gooien. ‘De techsector is nu bijvoorbeeld hard getroffen, maar techbedrijven passen nog prima in de aandelenportefeuille. Zij kunnen potentie hebben in de toekomst.’

Student Lisette van Noort (23), Rotterdam, zag haar winst verdampen: ‘Investeren in grote bedrijven lijkt me toch wat veiliger’

Door studie en werk heeft ze steeds minder tijd om de beursgang in de gaten te houden, maar de rode cijfers van afgelopen maandag zijn niet aan haar voorbij gegaan. ‘Dat was best wel een beetje balen’, geeft de 23-jarige student data science toe. In anderhalve week tijd raakte ze een groot deel van haar opgebouwde winst kwijt. ‘Al met al zo’n 400 euro.’

Eind 2020 begon Lisette met 1.000 euro. Elke euro die ze overhield aan het eind van de maand werd daarna geïnvesteerd. In elektrische laadpalen of een maker van veganistische maaltijden bijvoorbeeld. Al heeft ze de laatste alweer verkocht met een mooie winst. Net op tijd, vertelt ze blij. ‘De koers is daarna gaan dalen.’ Haar aandelen in de fabrikant van elektrische laadpalen zijn helaas iets minder waard geworden, maar echt zorgen maakt Lisette zich nog niet. ‘Bij alle aandelen die ik nu heb, vertrouw ik erop dat het binnen tien of twintig jaar wel weer goed komt’, zegt de student.

De laatste tijd belegt ze wel vaker in grotere, gevestigde namen als Microsoft. ‘Dat lijkt me toch wat veiliger, omdat ik nu minder tijd heb om me te verdiepen in alle beleggingen.’ Natuurlijk kan het daar ook mis gaan. ‘Maar ik weet dat tegenvallers erbij horen. Dus ik ga gewoon door.’

Niels Hoens

Niels Hoens (29), Edam-Volendam, raakte dankzij zijn favoriete podcast niet in paniek: ‘Gewoon stilzitten voorlopig’

Een solide alternatief voor Toto en poker, noemde Niels het. Daar houdt hij, ook na de zware koersdalingen van afgelopen week, aan vast. ‘Ik sta nu wel iets in de min’, vertelt de jonge transactie-analist, ‘maar op de lange termijn is dit slechts een klein dipje.’

Dat Niels in de afgelopen maanden meer dan 10 duizend euro wist te verdienen met een niet-beursgerelateerde investering, hielp natuurlijk bij het relativeren. ‘Maar ook zonder dat geld was ik niet in paniek geraakt maandag’, denkt Niels. Hij investeert voor zijn hobby alleen geld wat hij echt kan missen. Bovendien had Niels al ingecalculeerd dat de koersen niet zo hard zouden blijven stijgen als vorig jaar. Zijn langetermijnvisie blijft dus houdbaar: ‘Rond 2060 ben ik miljonair.’

Dankzij Pim Verlaan, maker van de podcast Jong Beleggen, leerde Niels al vroeg dat je rustig moet blijven bij dit soort tegenslagen: ‘Verlaan raakte aan het begin van zijn beurscarrière een hoop geld kwijt door de coronadip. Nu is dat allang weer een mooie winst geworden.’ Gewoon stilzitten dus voorlopig, stelt Niels. De horizon zijn werk laten doen. ‘En de gelegenheid aangrijpen om goedkoop nog wat aandelen te bemachtigen.’