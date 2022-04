Amsterdam Trade Bank failliet na sancties tegen Russische oligarchen

Luchtfoto van de Zuidas, waar de Amsterdam Trade Bank gevestigd is. Beeld John Gundlach / ANP

De relatief kleine en onbekende Amsterdam Trade Bank is gevestigd op de Amsterdamse Zuidas. Ruim zestig procent van de bank was in handen van vier Russen die op de sanctielijst voor oligarchen staan: Michaïl Fridman, Petr Aven, German Kahn en Aleksej Koezmitsjov. Dat was voor de Britse en Amerikaanse regeringen al aanleiding om ook de bank op de sanctielijst te plaatsen. De Europese Unie, die als criterium hanteert dat minimaal de helft van een onderneming in handen moet zijn van één oligarch, had dat nog niet gedaan.

Maar zo’n Europese boycot bleek niet eens nodig om het einde van ATB in te luiden. Het Financieele Dagblad berichtte donderdagavond dat de bank naarstig op zoek was naar kopers voor (onderdelen van) de bank. Daarop werd vrijdag duidelijk dat grootbanken ING en ABN Amro al geen transacties met ATB wilden doen en dat ATB rekeningen had bevroren om een bankrun te voorkomen. In de middag kwam het bericht dat de bank door de Amsterdamse rechtbank failliet was verklaard.

Daarop volgde dus direct de mededeling van De Nederlandsche Bank dat het depositogarantiestelsel wordt toegepast op de rekeninghouders van ATB. Dat komt erop neer dat alle klanten een bedrag tot maximaal 100 duizend euro terugbetaald krijgen. Klanten die tijdelijk geld bij de bank hadden geparkeerd omdat zij in het proces zijn van een huis kopen kunnen zelfs een bedrag tot maximaal 500 duizend euro terugkrijgen.

Volgens De Nederlandsche Bank had ATB op het moment van het faillissement zo’n 23 duizend rekeninghouders, waarvan ongeveer zesduizend uit Duitsland. In totaal verwacht de toezichthouder zo’n 700 miljoen euro uit te keren. Wat neerkomt op een gemiddeld bedrag van zo’n 30 duizend euro per spaarder. Het geld uit het depositogarantiestelsel is afkomstig uit een fonds dat DNB beheert en gevuld wordt door alle Nederlandse banken. Daarin zit op dit moment een bedrag van ongeveer 3 miljard euro.