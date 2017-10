Amsterdam krijgt primeur van elektrische gezinsdeelauto

Het concept van Hyundai lijkt op deelautoprojecten als Car2Go, dat sinds 2011 in de stad actief is, maar het verschil is dat de auto's van Hyundai vijf personen kunnen meenemen, tegen twee voor Car2Go. Ook is de actieradius van 200 kilometer groot genoeg om andere steden in het land te kunnen bereiken. De auto's van Car2Go mogen alleen in de stad zelf gebruikt worden.



Gebruikers kunnen de auto's vinden met een app in hun smartphone. Het openen van de deuren en starten gebeurt eveneens vanuit de app. Registratie is de eerste twee weken gratis (daarna 10 euro) en er wordt afgerekend per minuut. Het huren van een elektrische Ioniq kost 25 cent per minuut, of 12 euro per uur. Wanneer de auto een etmaal wordt gebruikt, moet 60 euro worden afgerekend. Gebruikers kunnen hun voertuig onderweg 'bijtanken' bij snellaadstations van Fastned of bij een openbare laadpaal. Er worden geen 'brandstofkosten' afgerekend en de huur is kilometervrij, zegt Frank Meijer, directeur van Eco Car & Mobility bij Hyundai.

