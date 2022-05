Amsterdam koopt elektrische bussen VDL, op weg naar uitstootvrij openbaar vervoer

De nieuwe elektrische bus VDL Citea. Beeld EPA

Het GVB rijdt sinds eind 2019 met elektrische bussen van de Eindhovense VDL Groep. Momenteel gaat het om 44 voertuigen. In de komende zomer komen daar nog 31 bussen bij.

Het aanbestedingstraject voor de Citea’s heeft ongeveer een jaar in beslag genomen, aldus het GVB. De eerste bussen en laadinfrastructuur worden naar verwachting over een jaar geleverd. In 2025 moet het busvervoer in de hoofdstad verlopen zonder dieselmotoren en volledig uitstootvrij zijn.