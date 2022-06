Amsterdam is even de navel van het Europese geldbeleid

Mario Draghi, destijds voorzitter van Europese Centrale Bank, loopt voor de vergadering van de ECB in Napels uit op 2 oktober 2014. Beeld ANP / The New York Times Syndication

Donderdagmiddag om klokslag half drie zal Christine Lagarde de verzamelde pers te woord staan in museum de Hermitage in Amsterdam, om de beleidsbeslissingen van de ECB toe te lichten. Dat dit niet op thuisbasis Frankfurt gebeurt, heeft alles te maken met de boodschap die de ECB wil uitdragen: wij zijn er ook voor u, beste Nederlander.

Die Nederlander, als die tenminste behept is met een interesse voor monetair beleid, zal waarschijnlijk niet verbaasd zijn over wat de ECB-president en haar collega’s dan hebben beslist. De grote lijnen daarvan zijn de afgelopen weken namelijk al duidelijk gecommuniceerd. Zo zal de ECB eind deze maand een punt zetten achter het opkoopprogramma van schuldpapier, wat de weg vrijmaakt voor een renteverhoging op de volgende vergadering in juli. Dat alles past in de strijd tegen de torenhoge inflatie. In mei bereikte die in de eurozone 8,1 procent, ruim vier keer de doelstelling van de ECB.

Dat neemt niet weg dat dit beleid nogmaals goed doorgesproken en bediscussieerd zal worden vooraleer het uit de mond van Lagarde rolt. Op woensdag beraadslagen de 25 ECB-bestuurders overdag in luxehotel The Grand over de economische situatie in de eurozone. ’s Avonds dineren ze samen met onder meer de koning, de koningin en premier Mark Rutte in het Rijksmuseum.

Pas op donderdagochtend bespreken ze welke monetaire beslissingen ze willen nemen. Dat moet voorkomen dat er marktgevoelige informatie lekt. Als Lagarde ’s middags de media te woord staat, is dat met vicepresident Luis de Guindos en DNB-president Klaas Knot aan haar zijde. De rest van de beleidsraad volgt elders in een zaaltje de persconferentie.

Geen ivorentorenbeleid

Zo is Amsterdam dus even de navel van het Europees monetair beleid. Al sinds 2000, een jaar na de start van de euro, speelt de ECB geregeld een uitwedstrijd. Door de thuisbasis in Frankfurt in te ruilen voor een vergadering in een van de eurolanden, wil de centrale bank in de geest van het federalisme uitdragen dat het monetair beleid niet uit een ivoren toren in Duitsland komt.

Tot en met 2015 gebeurde die verplaatsing tweemaal per jaar, daarna viel dat terug tot slechts één keer. Opmerkelijk, aangezien het aantal eurolanden sinds het begin van de muntunie enkel is toegenomen. Een woordvoerder van de ECB erkent dat de traditie een beetje in het slop is geraakt. ‘Daarom is vorig jaar besloten die nieuw leven in te blazen. Vanaf 2023 worden er jaarlijks weer twee vergaderingen buiten Frankfurt georganiseerd, een over monetair beleid, een over al het andere.’ De namen van deze gaststeden zijn nog niet bekendgemaakt.

In februari 2002 organiseerde Nederland voor het laatst een ECB-vergadering. De centrale bankiers van de toen nog twaalf eurolanden verzamelden zich in Maastricht, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het Verdrag van Maastricht, dat geldt als de geboorteakte van de eurozone. Nout Wellink speelde als DNB-baas destijds gastheer voor zijn landgenoot, ECB-president Wim Duisenberg.

Met deze frequentie is Nederland een achterblijver. België, Frankrijk, Italië, Spanje en Oostenrijk haalden elk al drie keer het beste tafelzilver tevoorschijn. Daar is wel een goede verklaring voor. De Nederlandsche Bank zou in 2010 een ECB-vergadering op touw zetten, maar die is vanwege de eurocrisis afgezegd.

Corona gooide roet in het eten

Ook nu was er pech in het spel. Normaal gezien was het twee jaar geleden al aan DNB om de jamboree te organiseren, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Ook vorig jaar kon er omwille van dezelfde reden geen externe vergadering doorgaan.

Wie een uitje van de ECB mag organiseren, hangt van allerlei factoren af, maar vooral van de vraag of er voldoende landen zijn die het willen en kunnen, aldus de ECB-woordvoerder. ‘Daarna wordt binnen de centrale bank collectief besloten welk land aan de beurt is. Er is dus zeker geen lijst waarop elk land per se exact hetzelfde aantal keren aan de beurt komt.’

Het moet al vreemd lopen als deze tweedaagse onder een slechter gesternte plaatsvindt dan bij de voorlaatste uitwedstrijd, die in 2018 doorging in de Letse hoofdstad Riga. De toenmalige president van de Letse centrale bank, Ilmars Rimsevics, kon geen gastheer spelen omdat hij verdacht werd van het aannemen van steekpenningen. Rimsevics is er niet bij in Amsterdam. Sinds eind 2019 is hij president af, en dus ook niet langer ECB-bestuurder. Zijn rechtszaak loopt nog.

Een andere memorabele externe vergadering vond plaats in 2014 in het Italiaanse Napels, waar de politiehelikopters die protesterende andersglobalisten in de gaten moesten houden zoveel lawaai maakten dat de centrale bankiers elkaar nauwelijks konden verstaan.

In Amsterdam worden geen grote protesten verwacht, en als die er komen, zal het eerder binnenskamers zijn. De Oostenrijker Robert Holzmann wil dat de ECB in juli de rente verhoogt met 50 basispunten, in plaats van de aangekondigde 25. Hij zou daarin steeds meer bondgenoten vinden. Die clash is dus wel pas echt voor juli, in het oude vertrouwde Frankfurt.