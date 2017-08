Amsterdam in de clinch met deelfietsbedrijven

Wij helpen juist mee met het verminderen van het aantal geparkeerde fietsen in Amsterdam Hugo Knuttel van oBike

Opvallend is dat FlickBike de gemeente in februari expliciet om toestemming vroeg voor de introductie van duizend fietsen. 'Wij kregen toen te horen dat ze het niet konden toestaan, maar ook niet konden verbieden', zegt Kumanikin. De gemeente had op dat moment nog geen beleid wat betreft deelfietsen. Toch is FlickBike blij dat de gemeente nu daadkrachtig optreedt. 'Het was problematisch dat er geen beleid of visie was. Maatregelen zijn nodig om overlast te voorkomen.'



oBike is minder te spreken over het nieuwe beleid. Knuttel vindt de overlastklachten overtrokken. 'Wij zijn naar die plekken toegegaan en het valt allemaal heel erg mee. Er is een hetze tegen ons gaande, terwijl wij er uiteindelijk voor gaan zorgen dat er minder fietsen en minder auto's in de stad komen. We zitten nu alleen nog in een overgangsfase.' Hij is verbaasd dat de gemeente onverwacht tot strenge handhaving overgaat. 'Wij waren al sinds april met ze in overleg.' Toch denkt hij de wethouder alsnog te kunnen overtuigen van zijn goede bedoelingen.