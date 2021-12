Amerikanen tellen bijna 2 miljard neer voor omstreden Nederlands bedrijf dat fiscale sluiproutes uitstippelt

De brievenbusfirmafabriek van Intertrust in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het opzetten van brievenbusmaatschappijen in plekken als Nederland, de Britse Kaaimaneilanden en Dubai – en overige dienstverlening aan internationale bedrijven – blijkt nog steeds een profijtelijke business. De nieuwe eigenaar betaalt 20 euro per aandeel voor Intertrust. In september hadden beleggers nog maar 11,50 over voor zo’n stukje van het bedrijf. Ontevredenheid onder aandeelhouders en een biedstrijd dreven de koers echter op. De Britse investeerder CVC wilde 18 euro betalen, wat neerkwam op ruim 1,6 miljard euro.

De Intertrust Group, met vierduizend medewerkers in meer dan dertig landen, ligt vaak onder vuur als facilitator van belastingontwijking. In 2009 werd het verkocht uit de nalatenschap van Fortis. De bank werd gered door de overheid. Die wilde de trustafdeling zo snel mogelijk kwijt. De koper, voor zo’n 250 miljoen euro, was de Nederlandse investeerder Waterland. Drie jaar later werd Intertrust voor ongeveer 675 miljoen euro overgedaan aan durfkapitalist Blackstone, die het bedrijf in 2015 naar de Amsterdamse beurs bracht.

Boete

Financieel directeur Rogier van Wijk van Intertrust stelde maandag in een toelichting aan het FD dat het samengaan van zijn bedrijf met CSC geografisch voordeel brengt. Waar Intertrust slechts 10 procent van de omzet behaalt in de Verenigde Staten is zijn koper juist daar sterk. Ook zou een fusie de oplopende kosten voor het voldoen aan nieuwe regelgeving kunnen dempen. De screening van cliënten en het voldoen aan anti-witwasregels vergt steeds meer aandacht. In mei kreeg Intertrust nog 3,6 miljoen euro boete vanwege het overtreden van de regelgeving op dat gebied van de Kaaimaneilanden.

Zes jaar geleden kreeg de koers van Intertrust nog een knauw toen de zogenoemde Panama Papers uitlekten, een schat aan documenten van een Panamees trustkantoor. De publicatie bracht niet alleen de fiscale sluiproutes van tal van bedrijven en beleggers onder de aandacht, maar ook dienstverleners als Intertrust. Die zorgen voor de bedrijfjes in belastingparadijzen waarlangs dat kapitaal kan stromen, zonder dat belastingdiensten daar al te veel van kunnen afsnoepen.

De trustbranche staat onder druk, maar heeft ook de wind mee. Steeds meer landen doen pogingen om een einde te maken aan het wedstrijdje ‘wie heeft het laagste belastingtarief’ (om zo ondernemingen aan te trekken). Afgelopen zomer besloten meer dan honderd landen tot een minimumtarief voor vennootschapsbelasting. De politieke actie knaagt aan het verdienmodel van trustkantoren, maar levert ook nieuw werk op. Bedrijven zullen hun structuur willen aanpassen aan de nieuwe regelgeving.