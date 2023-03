Amerikaanse toezichthouder valt cryptobeurs Binance frontaal aan

Binance-topman Changpeng Zhao tijdens een bijeenkomst in Lissabon, november 2022. Beeld NurPhoto via Getty Images

Volgens de Commodities Futures Trading Commission, die in de VS toezicht houdt op de grondstoffen- en derivatenhandel, heeft Binance met een ‘bewust ondoorzichtige bedrijfsvoering’ de wet op de handel in afgeleide producten overtreden. De cryptobeurs zou Amerikaanse klanten jarenlang hebben geholpen om lokale regelgeving te omzeilen. Naast Zhao moet ook het voormalige hoofd compliance van Binance, Samuel Lim, in het beklaagdenbankje plaatsnemen.

Internationaal biedt Binance zijn klanten sinds 2017 een platform om te handelen in crypto’s en afgeleide producten. Maar in de VS is dat aanbod vanwege strengere regelgeving beperkt tot het kopen en verkopen van cryptomunten. Klanten kunnen daar dus niet aan de slag met futures en opties bijvoorbeeld.

Over de auteur Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Daar wist Zhao wel een oplossing voor. Amerikaanse cryptobeleggers kunnen onder die beperking uit door gebruik te maken van een VPN-verbinding die de locatie van de gebruiker verbergt. Het personeel van Binance kreeg in 2020 duidelijke richtlijnen over wat ze moesten zeggen tegen Amerikaanse klanten die in derivaten wilden handelen. ‘Leg hun uit dat dit niet mogelijk is omdat hun IP-adres aangeeft dat ze in de VS zijn. Als ze de hint niet snappen, geef dan aan dat dit de enige reden is. We kunnen hen niet zeggen hoe ze dat moeten omzeilen, maar als ze er zelf achter komen, is dat prima.’

Tegenpartij

Er was ook een oplossing voor grote financiële partijen zoals liquiditeitsverschaffers (marketmakers), die vooral gevestigd zijn in New York en Chicago. Dit zijn handelshuizen die in milliseconden vraag en aanbod van cryptoproducten op elkaar afstemmen. Handig voor Binance omdat beleggers zo altijd een tegenpartij hebben voor hun handel, en tegen een nauwkeurigere prijs.

Omdat deze marketmakers in de VS gevestigd zijn, zouden ze niet langer actief kunnen zijn in grote delen van de cryptomarkt. Daarom bedacht Binance een oplossing. Deze bedrijven konden hun diensten aanbieden via offshore-dochterbedrijven, bijvoorbeeld in Jersey of de Britse Maagdeneilanden.

Ook hier was Zhao direct betrokken. Toen een werknemer in 2020 aangaf dat een handelshuis uit Chicago vanwege de regelgeving eigenlijk niet meer mocht handelen met Binance, kreeg die prompt een antwoord terug. ‘Laat hen weten dat ze geen verbinding maken vanaf een Amerikaans IP-adres. Ze hebben niet-Amerikaanse entiteiten. Laat geen schriftelijke sporen achter.’

Dat omzeilen via brievenbusfirma’s is een van de vele kwesties die de CFTC niet kan appreciëren. ‘Uit de eigen e-mails en chats van de beklaagden blijkt dat de inspanningen van Binance om de wet na te leven een schijnvertoning waren, en dat Binance er bewust voor koos om – steeds weer – winst boven het volgen van de wet te stellen’, aldus hoofdjurist Gretchen Lowe van de CFTC.

Illegale activiteiten

Volgens de toezichthouder doet Binance niet eens identiteitscontrole van klanten, en zou het bedrijf zelfs niet de basisprocedures hebben ingevoerd om witwassen en terrorismefinancieringen te vermijden of op te sporen, ook al is het daar wettelijk allemaal toe verplicht. Intern gingen er wel berichten rond over mogelijke illegale activiteiten. Samuel Lim, verantwoordelijk voor het naleven van de regels, verklaarde zelf over Russische klanten: ‘Kom aan, die zijn hier gewoon voor misdaad.’ Daarop zou een collega geantwoord hebben: ‘We zien het slechte wel, maar we sluiten onze ogen.’

Toen Lim er door een collega op werd gewezen dat een klant transacties had gedaan ‘die wel heel nauw gelieerd zijn aan illegale activiteiten’, adviseerde hij om de klant te laten weten dat die voorzichtiger moest zijn, en het best een nieuwe account kon aanmaken. ‘Want de huidige moet weg, hij is besmet.’

Volgens ramingen van persbureau Reuters zou Binance voor meer dan 10 miljard dollar aan betalingen hebben verwerkt van criminelen en door de VS gesanctioneerde bedrijven. Daar doet ook de Amerikaanse belastingdienst IRS onderzoek naar.

De CFTC vraagt de rechtbank om een boete en een handelsverbod. In een bijdrage op de website van Binance zei Changpeng Zhao maandag dat de aanklacht van de CFTC ‘onverwacht en teleurstellend’ is. ‘Bij een eerste beoordeling lijkt de klacht een onvolledige opsomming van feiten te bevatten, en we zijn het niet eens met de beschrijving van veel kwesties die in de klacht zijn genoemd.’