Amerikaanse toezichthouder beschuldigt cryptoplatform Binance van fraude

Changpeng Zhao, de ceo van Binance, spreekt op een congres in Malta, 4 oktober 2018. Beeld Reuters

De in totaal dertien aanklachten zijn niet alleen gericht tegen Binance, maar ook tegen de Chinees-Canadese oprichter Changpeng Zhao. De miljarden zouden op een rekening van Merit Peak Limited, een bedrijf van Zhao, terecht zijn gekomen.

Ook zou Binance investeerders verkeerd hebben geïnformeerd over de veiligheid van het platform en zo aan grote risico’s hebben blootgesteld. ‘Zhao en Binance waren betrokken bij een web van misleiding, belangenverstrengeling, geheimhouding en welbewuste ontduiking van de wet’, aldus SEC in een verklaring.

Binance meldde op een gegeven moment dat Amerikaanse klanten niet meer via Binance.com konden handelen, maar alleen nog via een apart bedrijf: Binance.us. Klanten konden daarentegen in het geheim nog steeds via Binance.com handelen. Die site functioneerde zodoende als ongeregistreerde effectenhandel.

Boete van 3,3 miljoen

Ook zou Binance bewust hebben geprobeerd om niet gereguleerd te worden door financiële toezichthouders, terwijl de SEC juist probeert grip te krijgen op de cryptomarkt. Vorig jaar legde de De Nederlandsche Bank (DNB) al een boete van 3,3 miljoen euro op aan Binance, omdat het platform niet geregistreerd was bij de DNB, maar wel in Nederland actief is.

Vorig jaar ging cryptoplatform FTX failliet. Honderdduizenden klanten konden fluiten naar hun geïnvesteerde geld. Oprichter Sam Bankman-Fried wordt verdacht van witwassen, fraude en het omkopen van Chinese overheidsfunctionarissen.

Binance had ook voor de aanklacht van de SEC geen brandschone reputatie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie deed al onderzoek naar mogelijk witwassen via het bedrijf. Binance heeft nog niet gereageerd op de nieuwste zaak.