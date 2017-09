Amerikaanse investeerder wil zich bij Funda inkopen - Funda gaat nog niet in op het bod

Funda is een relatief terughoudend opererend bedrijf. Zo is de 'achterkant' van de site alleen toegankelijk voor makelaars

Eind oktober doet de rechtbank uitspraak in een zaak van concurrerende makelaarsvereniging VBO tegen Funda wegens misbruik van zijn marktpositie. Het kleinere VBO - duizend leden - wil gelijke kansen en tarieven op Funda als de NVM'ers. Nu bungelt het aanbod van de VBO'ers nog onderaan de lijst en moet daarvoor meer worden betaald. Eerder tikte de Nederlandse Mededingsautoriteit Funda al op de vingers.



De Amerikaanse belegger is al mede-eigenaar van 'Funda's' in Duitsland, Frankrijk, België en Zweden. In Nederland heeft alleen huizensite Jaap.nl van de Telegraaf Media Groep met het Belgische Mediahuis een buitenlandse eigenaar.



Door de band met de NVM geldt Funda nog steeds als een relatief terughoudend opererend bedrijf, zeggen kenners die anoniem willen blijven. Zo is de 'achterkant' van de site alleen toegankelijk voor makelaars. Particulieren die bijvoorbeeld wat foto's willen toevoegen of een extra open dag willen aankondigen, moeten dat via hun makelaar doen: 'Zo houdt de NVM haar verdiensten op peil.'