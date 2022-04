Amerikaanse inflatie naar hoogste peil in veertig jaar, en dat is niet alleen de schuld van Poetin

Een New Yorkse taxichauffeur kijkt met enige zorg naar de pomp, waarop een benzineprijs prijkt die bijna voor de helft hoger is dan vorig jaar. Beeld AP

Sinds december 1981 zijn de prijzen in de Verenigde Staten niet zo hard gestegen, meldt het Bureau of Labor Statistics dinsdag. Belangrijke verklaringen daarvoor zijn de hoge energie- en brandstofprijzen. Benzine is 48 procent duurder dan een jaar eerder, voor energie wordt 32 procent meer betaald.

Het Witte Huis wijt de prijsstijgingen aan de oorlog in Oekraïne; president Joe Biden noemt de inflatie steevast ‘Putins price hike’. Toch hebben de VS deze inflatie niet alleen daaraan te danken: al sinds begin 2021 kruipen de prijzen van allerlei goederen en diensten omhoog. Na de coronapandemie nam de bedrijvigheid snel toe, waardoor het aanbod van goederen en diensten de vraag niet altijd kon bijbenen, met als gevolg schaarste en dus ook hogere prijzen. Het hielp verder niet dat de aanvoerketens verstoord bleven door de naweeën van de pandemie.

Kerninflatie

De afgelopen maanden werd duidelijk dat het Amerikaanse bedrijfsleven deze kosten direct doorrekent aan de consument. De inflatie is dus niet enkel te wijten aan hogere energieprijzen, zo valt te zien aan het verschil tussen de inflatie (8,5 procent) en de kerninflatie, het percentage waarbij de prijzen van energie en voedsel niet worden meegerekend. Zelfs zonder deze volatiele kostenposten lagen de prijzen in Amerika in maart 6,5 procent hoger dan een jaar geleden.

Ook in Europa laten de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zich voelen. In maart kende Nederland vooral door de hogere energieprijzen een inflatie van 11,9 procent. Maar zonder de energie- en voedselprijzen was de inflatie ‘slechts’ 3 procent. Het lijkt er dus op dat bedrijven hier de hogere kosten voorlopig niet helemaal afwentelen op klanten.

Alle ogen zijn nu gericht op wat centrale banken zullen doen om de prijsstijgingen in te dammen. In de VS is de Federal Reserve begonnen om de rente stelselmatig te verhogen, en maakt zich op om zijn portefeuille van staats- en bedrijfsobligaties af te bouwen. Zover is de Europese Centrale Bank nog lang niet. Frankfurt blijft vooralsnog schuldpapier aankopen in plaats van verkopen. Pas eind dit jaar verwacht de ECB voor het eerst de rente te verhogen.