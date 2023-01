Amerikaanse inflatie daalt, op maandbasis, voor het eerst in 2,5 jaar

Een vrouw koopt eieren in een supermarkt in Californië. Beeld Getty

De inflatie in de slotmaand van 2022 was op maandbasis 0,1 procent lager, zo meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder waren de kosten voor levensonderhoud voor de Amerikanen 6,5 procent hoger, maar dat is wel het laagste niveau in ruim een jaar.

De daling is een kleine verrassing – economen hadden dezelfde inflatie als in november verwacht – en voedt de hoop dat de ergste inflatiegolf in veertig jaar aan het afzwakken is.

Dat de Amerikaanse inflatie lager is dan eerder, heeft vooral te maken met de gedaalde energieprijzen. Zo werd benzine een stuk goedkoper. Elektriciteit werd ten opzichte van november wel duurder, net als gas. Ook voedsel werd nog altijd duurder, maar veel minder snel dan eerder in het jaar. Boodschappen werden ten opzichte van november 0,2 procent duurder, de laagste stijging in bijna twee jaar. Maar ten opzichte van een jaar eerder moesten Amerikanen 11,8 procent meer afrekenen in de supermarkt.

De lagere inflatie zou kunnen betekenen dat de Federal Reserve (Fed) de rente eind deze maand minder sterk kan verhogen dan in de afgelopen periodes. Om te kijken of de inflatie onder controle is, kijkt de centrale bank ook naar de inflatie zonder de beweeglijke energie- en voedselprijzen. Dat wordt de kerninflatie genoemd en geeft de onderliggende trend weer.

Ook die daalde in december, naar 5,7 procent op jaarbasis. In november was dat nog 6 procent. Klaar met de renteverhogingen is de Fed in ieder geval nog niet. Wel zijn steeds meer beleids­bepalers voor een volgende verhoging van 0,25 procentpunt.