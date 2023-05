Amerikaanse centrale bank verhoogt rente tot boven de 5 procent

Beurshandelaren hebben gelijk gekregen met hun voorspelling dat de Federal Reserve de rente zou verhogen. Beeld Getty

De Federal Reserve heeft zoals verwacht de rente opgetrokken naar het hoogste peil sinds 2007. Door de toename met 25 basispunten naar een bandbreedte van 5 à 5,25 procent is het eindpunt bereikt, verwachten financiële markten. Zij gaan er zelfs van uit dat de rente later dit jaar alweer gaat zakken naarmate de economische groei vertraagt. Dat zou de Fed dwingen om rechtsomkeert te maken.

Craig Erlam, analist van vermogensbeheerder Oanda, ziet hierin bewijs dat de Fed een vergissing begaat met de renteverhoging. Volgens hem had de centrale bank beter op de pauzeknop kunnen drukken. ‘Dat beleggers verwachten dat de renteverhoging over een paar maanden alweer wordt teruggedraaid, kan je moeilijk zien als een stem van vertrouwen.’

De effecten van de renteverhogingen zijn duidelijk voelbaar. Volgens de wekelijke cijfers van de Fed zijn er nu 2 procent minder uitstaande bedrijfskredieten dan in maart. Niet alleen ondernemingen, maar ook burgers hebben het lastiger gekregen om te lenen. Dat moet de economie afremmen en daarmee ook de te hoge inflatie, die in maart 5 procent bedroeg. De effecten van renteveranderingen laten zich pas met een paar kwartalen vertraging helemaal voelen. Bijvoorbeeld als bedrijven leningen moeten herfinancieren tegen hogere rentes.

Vraag is welke bank het volgende slachtoffer is

De centrale bank sluit niet categorisch uit dat de rente alsnog omhoog gaat dit jaar, al verwacht ze dat niet. ‘We zijn op het punt aangekomen waarbij elke verdere renteverhoging ongewenste en onbedoelde gevolgen kan hebben’, waarschuwt Erlam. ‘Daar is de grote onrust in het banksysteem in maart bewijs van, net als de redding van First Republic door JPMorgan deze week.’

First Republic leende afgelopen jaren te royaal tegen lage rentetarieven, waardoor zorgen ontstonden over de financiële gezondheid van de bank uit San Francisco. Een wanordelijk faillissement kon worden voorkomen, maar toch blijven beleggers bezorgd over de financiële stabiliteit. Ook wordt de vraag gesteld wie het volgende mogelijke slachtoffer is. De afgelopen dagen kregen de aandelen van regionale banken zoals PacWest en Western Alliance flinke klappen.

Regionale banken hebben het momenteel lastig om klantentegoeden aan te houden, omdat spaarders hun geld liever onderbrengen bij andere instellingen waar ze een hogere opbrengst kunnen krijgen, zoals geldmarktfondsen. Als klanten vrezen dat de bank niet genoeg middelen heeft om alle spaarders hun geld terug te geven, kan een bank run ontstaan. De voormalige Fed-bestuurder Robert Kaplan waarschuwt dat de regionale bankencrisis in de Verenigde Staten nog helemaal niet voorbij is. ‘Ik geloof dat de situatie ernstiger kan zijn dan we op dit ogenblik begrijpen’, waarschuwde hij in een interview met Bloomberg TV.