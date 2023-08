Amerikaanse centrale bank sluit verdere renteverhoging niet uit, ondanks dalende inflatie

De speech van Powell wordt live uitgezonden op de beursvloer in New York. Beeld Getty Images via AFP

Een kraakhelder antwoord of de Amerikaanse centrale bank de rente verder gaat verhogen, kregen beleggers niet van Jerome Powell. ‘We zijn aan het navigeren op de sterren, onder een bewolkte hemel’, verklaarde de voorzitter van de Federal Reserve in Jackson Hole. In dat plaatsje in de Amerikaanse staat Wyoming verzamelen eminente centrale bankiers uit de hele wereld zich voor een conferentie over hun vakgebied. Een ideale gelegenheid om in hun toespraken toe te lichten hoe ze de toekomst zien. Financiële markten leggen elk woord op een weegschaaltje.

Hoewel Powell zich, zoals verwacht, niet liet vastpinnen op concrete stappen, was het onmiskenbaar dat de centrale bankier zich zorgen maakt. Ja, de inflatie zit in dalende lijn; in juli was deze teruggelopen tot 3,3 procent. Maar dit cijfer kan misleidend zijn, waarschuwde Powell. Liever kijkt hij naar de kerninflatie, een maatstaf die geen rekening houdt met de sterk schommelende voedings- en energieprijzen. Die ligt nu op 4,3 procent. ‘Het is goed nieuws dat de kerninflatie in juni en juli is gedaald, maar twee maanden van goede cijfers volstaan niet om met vertrouwen te concluderen dat de inflatie gestaag naar onze doelstelling van 2 procent zakt. We zijn nog een eind verwijderd van prijsstabiliteit.’

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Om die doelstelling te bereiken, moet de Amerikaanse economie een tijd lang minder hard draaien dan de motor toelaat, en moet de werkloosheid toenemen, aldus Powell. Als er wat meer lucht in de arbeidsmarkt komt, en de concurrentie om goederen en diensten afneemt, kan de opwaartse druk op de prijzen afnemen. Werknemers zullen bij een hogere werkloosheid minder looneisen stellen, en in een zwakkere economie zullen burgers en bedrijven minder willen betalen voor producten.

Bemoedigende tekenen

Powell ziet enkele bemoedigende tekenen van een groeivertraging. Zo neemt de groei van de industriële productie al vijf opeenvolgende kwartalen af, en zijn de investeringen in residentieel vastgoed in diezelfde periode gestaag afgenomen. ‘Toch zien we ook signalen dat de economie niet aan het afkoelen is zoals verwacht. Dit jaar komt de economische groei boven de verwachtingen uit, en de consumentenuitgaven blijven hoog. Bovendien lijkt de huizenmarkt na de scherpe groeivertraging in de afgelopen achttien maanden weer op te leven.’

Alles opgeteld geeft dat redenen om te vrezen dat de ongewenst hoge inflatie hardnekkig stand houdt, ‘en kan het een verdere verhoging van de rente vereisen’. Op dit ogenblik ligt de beleidsrente van de centrale bank in een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent, het hoogste peil sinds 2001.

Mogelijke renteverhoging later in het jaar

In de huidige omstandigheden is risicobeheer van het grootste belang, verklaarde de Fed-voorzitter. ‘We kijken nauwgezet naar de nieuwe data, en zullen op basis daarvan beslissen wat we doen: de rente verhogen, of die op peil houden in afwachting van nieuwe cijfers.’ De verwachting van beleggers is dat de centrale bank bij de volgende vergadering op 19 en 20 september de rente ongemoeid laat, met de mogelijkheid van een verdere renteverhoging later in het jaar.

Aan die inschatting is door de speech van Powell niets veranderd, zo leert een rondvraag van persbureau Bloomberg. ‘Er waren geen onthullingen in deze langverwachte toespraak’, zegt Greg McBride van de financiële dienstverlener Bankrate. ‘Alleen een bevestiging dat de Fed zich volledig richt op het terugbrengen van de inflatie tot 2 procent, en dat de centrale bankiers van plan zijn om dit doel te bereiken.’