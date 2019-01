Amerikaanse burgers gaan robotauto’s te lijf: ‘Ze hebben ons nooit gevraagd of we betatesters willen zijn’

Een robotauto waarmee Waymo proefrijdt in Chandler, Arizona. Beeld Reuters

Sommige aanvallers in de stad Chandler gooiden met stenen, andere probeerden de robot van de weg te rijden en weer anderen hanteerden het mes. Een vrouw schijnt de auto te hebben toegeschreeuwd weg te blijven uit haar wijk. Ook heeft een man een wapen getrokken en op de menselijke toezichthouder achter het stuur gericht. Tegenover de politie verklaarde hij zelfrijdende auto’s te verachten, nadat zo’n auto van Uber vorig jaar een overstekende voetganger had doodgereden.

Of neem de 37-jarige Erik O’Polka, die er een sport van heeft gemaakt zo hard mogelijk te remmen als hij met zijn Jeep Wranger voor een Waymo rijdt. Volgens zijn vrouw haat hij robotauto’s sinds hun 10-jarige zoontje bijna door zo’n voertuig was aangereden. ‘Ze zeggen ervaring op te willen doen in de echte wereld, maar ik wil niet hun echtewereldfout zijn’, verklaarde hij tegenover de krant. ‘Ze hebben ons nooit gevraagd of we willen meedoen aan hun bètatests.’

Waymo zegt dat de aanvallen slechts in een fractie van de gevallen voorkomt. Dagelijks leggen de robotauto’s van het concern 40 duizend kilometer af in de staat Arizona, waar Chandler ligt. ‘De meeste inwoners zijn enthousiast over de mogelijkheden van de technologie om de wegen veiliger te maken’, zegt een woordvoerder.

Waymo doet doorgaans geen aangifte tegen aanvallers, mogelijk om negatieve publiciteit rond het project zo veel mogelijk te vermijden.