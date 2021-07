Amerikaanse banken trappen ‘zomer van superwinst’ af

Het hoofdkantoor van Goldman Sachs in New York. Beeld AFP

De grootste bank van de Verenigde Staten verdiende afgelopen kwartaal bijna 12 miljard dollar, omgerekend ruim 10 miljard euro. Ook concurrent Goldman Sachs zag de resultaten exploderen. Onder de streep hield het ruim 5,3 miljard dollar over (zo’n 4,5 miljard euro). Door de afwikkeling van een financieel schandaal in Maleisië dook het netto-resultaat een jaar geleden nog onder de 200 miljoen dollar.

Staatssteun

De vraag naar leningen viel tegen, meldt JPMorganChase. Wel verdienden beide banken de voorbije maanden goed aan het begeleiden van fusies en overnames. Maar de voornaamste bron van winst ligt bij de coronacrisis, die over haar hoogtepunt heen lijkt. Vorig jaar moest Wall Street miljarden opzij zetten om mogelijke verliezen op leningen aan bedrijven en huishoudens op te vangen. Nu spekken diezelfde reserves de winst.

Dat de banken er zonder al te veel kleerscheuren vanaf komen, hebben ze niet op de laatste plaats te danken aan de overheid. Die trok zowel in de Verenigde Staten als in Europa gul de portemonnee. Met miljardeninjecties hielden staten en centrale banken het bedrijfsleven overeind. In Nederland daalde het aantal faillissementen zelfs. Hierdoor hadden de banken, tegen de verwachting in, nauwelijks last van wanbetalers.

ING en ABN Amro

De summer of superprofits zal desondanks vooral ten goede komen aan de aandeelhouders. Om weerbaarder te zijn in de crisis, mochten de banken het afgelopen jaar geen dividend uitkeren. In de Verenigde Staten is dat verbod nu verleden tijd. Dinsdag trok ook de Bank of England haar moratorium in. Beleggers mogen zich daarom verheugen op een miljardendouche.

In Nederland hebben ING en ABN Amro een pot geld klaar staan voor hun aandeelhouders. Het gaat niet alleen om uitgesteld dividend. Beide banken hebben op dit moment meer eigen vermogen dan verplicht is. Een deel van die overtollige euro’s zal ‘teruggegeven’ worden aan de kapitaalverstrekkers. Dat gebeurt dan door eigen aandelen op te kopen, wat doorgaans tot een hogere koers leidt. Overigens zal de Europese Centrale Bank op zijn vroegst op 1 oktober het verbod hierop intrekken.