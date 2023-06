Amerikaanse bank drukt pauzeknop in en houdt rente stabiel

Fed-voorzitter Jerome Powell Beeld AP

Na tien opeenvolgende renteverhogingen maakt de Federal Reserve een pas op de plaats. De Amerikaanse centrale bank houdt de beleidsrente op 5,25 procent, het hoogste peil in zestien jaar. De ingelaste pauze, die door de financiële markten was verwacht, moet de Fed meer tijd geven om te beoordelen of een nog hogere rente wenselijk is.

De inflatie bleef met 4 procent in mei beduidend hoger dan de doelstelling van de Fed, die de helft bedraagt. Toch zijn er tekenen dat het beleid werkt. In april bedroeg de inflatie nog 4,9 procent. De afname is vooral gedreven door de energieprijzen, die flink zijn gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De gasprijs lag in mei bijvoorbeeld bijna 20 procent lager.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de sterk schommelende voedsel- en energieprijzen, kwam in mei uit op 5,3 procent, iets lager dan de 5,5 procent een maand eerder.

Druk op prijzen moet afnemen

Als het duur is om te lenen en aantrekkelijk is om te sparen, dicteert de economische logica dat bedrijven minder zullen investeren en consumenten minder zullen spenderen. Als de bedrijvigheid daardoor afneemt, is er minder concurrentie om schaarse middelen waardoor de druk op steeds hogere prijzen moet afnemen.

Van een forse afkoeling van de Amerikaanse economie is vooralsnog geen sprake. In mei kwamen er 339 duizend banen bij, bijna dubbel zoveel als verwacht. De werkloosheid ligt met 3,7 procent lager dan tijdens de hoogconjuncturen van de jaren 90 en 2000.

Torsten Slok, hoofdeconoom van Apollo Global Management, ziet drie verklaringen waarom de renteverhogingen van de Federal Reserve geen grotere negatieve gevolgen hebben voor de economie. De eerste is dat de gezinnen heel wat spaargeld hebben, waardoor hun koopkracht op peil blijft. Daarnaast hebben bedrijven tijdens de coronapandemie de looptijd van hun leningen verlengd, waardoor ze nu minder kwetsbaar zijn voor de hogere rentes. Tot slot blijft de vraag in de dienstensector groot, omdat er sinds de coronapandemie een blijvend hoge appetijt is naar reizen, hotels en restaurants.

Als de kerninflatie blijft hangen rond de 5 procent, zal de Fed gedwongen zijn om de pauzeknop los te laten en de rente toch verder te verhogen, aldus Slok.