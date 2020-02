Amerikaans opkoopfonds Blackstone aast op Haagse bank NIBC. Wat is dit voor bedrijf?

Blackstone Ceo Steve Schwarzman op bezoek bij de Hupan Universiteit in 2015. Beeld Visual China Group via Getty Ima

De Amerikaanse investeerder Blackstone denkt dat er nog geld uit NIBC te peuren is. De Haagse bank die na de oorlog werd opgericht om de wederopbouw van Nederland te financieren, heeft al verschillende strategieveranderingen ondergaan. Maar Blackstone is goed in geld maken.

Vorig jaar verkocht Blackstone zijn laatste aandelen in de fameuze Hilton-keten (2.800 hotels), die het in 2007 had overgenomen. In totaal bedroeg de winst op de investering 14 miljard dollar (bijna 13 miljard euro). In Nederland kocht Blackstone in 2012 het trustbedrijf Intertrust dat bedrijven helpt met het ontwijken van belastingen.

Lehman Brothers

Blackstone (2.300 werknemers, 450 miljard dollar beheerd vermogen) werd in 1985 opgericht door twee voormalige medewerkers van de zakenbank Lehman Brothers: Stephen Schwarzman en Peter Peterson. Het zou inmiddels onder meer miljoenen woningen hebben opgekocht, waarmee het volgens analisten zelfs de grootste huizenbezitter in de wereld is geworden.

In Nederland is het bedrijf vooral berucht als huisjesmelker in Amsterdam. Vorig jaar bleek dat Blackstone daar voor 200 miljoen euro pandjes aan het opkopen was; de huizenmarkt is daar al oververhit. De SP stelde daarover toen vragen aan de minister.

Blackstone verhuurt die pandjes tegen hoge ‘marktconforme prijzen’, die vaak alleen zijn op te brengen door de happy few. In het Deense Frederiksberg stuitte een dergelijke vastgoedtransactie op zoveel bezwaren van bewoners dat Blackstone zich daar in oktober terugtrok. VN-rapporteurs kritiseerden eerder de activiteiten van Blackstone op de huizenmarkt, omdat het door huurverhogingen en uitzettingen zou bijdragen aan de wereldwijde huizencrisis.

‘Goed geklede boef’

Nadat Blackstone-topman Stephen Schwarzmann – een fervent aanhanger van president Trump – vorig jaar een donatie van 150 miljoen euro gaf aan de universiteit van Oxford, noemde hoogleraar sociologie Saskia Sassen hem in Amsterdam ‘een goed geklede boef, die zich inkoopt in Oxford’. In 2014 was Schwarzman de allereerste Amerikaanse topmanager met een jaarinkomen van 1 miljard dollar.

Het bod van Blackstone op NIBC is 1,5 miljard euro of 9,85 euro per aandeel. De bank neemt 64 procent van de aandelen over van een ander opkoopfonds, JC Flowers, die het in 2005 overnam en er allang mee in zijn maag zat. De rest van de aandelen is in handen van Reggenborgh, het investeringsvehikel van de bouwfamilie Wessels, en particuliere beleggers. JC Flowers (63,4 procent) en Reggenborgh(14,5 procent) hebben al ingestemd. De huidige raad van bestuur wijst het bod niet bij voorbaat af, maar wil bekijken of het ook in het voordeel is van de minderheidsaandeelhouders.