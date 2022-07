Amazon gaat samenwerken met Takeaway-dochter Grubhub, beleggers reageren positief

Mensen gekleed in kostuums met voedselthema lopen over de vloer van de New York Stock Exchange om de beursgang van GrubHub in New York op 4 april 2014 te vieren. Beeld REUTERS

Onder druk van de aandeelhouders moet maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ‘het zwaar onderpresterende’ Grubhub verkopen. Met Amazon als nieuwe partner stijgt in elk geval de marktwaarde van de Amerikaanse dochteronderneming.

Webwinkel- en techgigant Amazon neemt een belang van 2 procent in Grubhub, de Amerikaanse dochteronderneming van Just Eat Takeaway, dat kan oplopen tot 15 procent. Zogeheten Prime-leden van Amazon krijgen een gratis jaarabonnement op de maaltijdbezorger en hoeven geen bezorgkosten te betalen. De overeenkomst viel goed bij de beleggers, het aandeel Just Eat Takeaway schoot woensdag op de Amsterdamse beurs met 19 procent omhoog.

Just Eat Takeaway (JET) worstelt al sinds de overname vorig jaar met het matig presterende Grubhub. Eind vorige maand kelderde het aandeel tot een schamele 14,57 euro, het laagste niveau ooit na een nieuw verkoopadvies voor Grubhub. In 2021 betaalde JET nog 7,3 miljard dollar voor het Amerikaanse bedrijf, dat nu volgens analisten nog geen 1 miljard waard zou zijn.

Zwaar onderpresteren

In mei werd JET-topman Jitse Groen tijdens een hectische aandeelhoudersvergadering stevig de oren gewassen door Alex Captain van de activistische aandeelhouder Cat Rock Capital. Groen zou zich hebben vertild aan de Amerikaanse markt en moest zich verantwoorden voor het ‘zwaar onderpresteren’ van Grubhub. JET kon zich volgens de aandeelhouders beter concentreren op de Europese landen, waar het wel marktleider is.

Het was bijltjesdag bij Just Eat Takeaway. President-commissaris Adriaan Nühn stelde zich niet verkiesbaar, operationeel directeur Jörg Gerbig werd na een klacht over grensoverschrijdend gedrag op non-actief gesteld. Ceo en oprichter Groen moest door het stof en de directie meldde woensdag in het persbericht over de samenwerking met Amazon dat het nog steeds aanstuurt op een – eventueel gedeeltelijke – verkoop van Grubhub.

In die zin is de alliantie met de sterkste speler in Amerika een ‘strategische zet’, zegt analist Nico Inberg van De aandeelhouder.nl. ‘Grubhub mag nu schieten op het bestand van Amazon, ze zijn met 148 miljoen Primeleden de absolute nummer één in Amerika om zaken mee te doen. Grubhub hoopt bovendien dat veel restaurants in Amerika nu bij hen bestellen, omdat ze er in potentie miljoenen nieuwe leden bij hebben. Het mes snijdt aan twee kanten.’

Belofte

Amazon bedong een optie op een deel van de aandelen van Grubhub, met een maximum van 15 procent. Daarmee loopt Groen vooruit op de belofte aan de aandeelhouders om Grubhub van de hand te doen, stelt Inberg. ‘Straks heeft Just Eat Takeaway al 15 procent van Grubhub verkocht aan Amazon. Met zo’n partner aan boord ben je aantrekkelijker voor andere partijen.’

Groen moest ook wel, aldus Inberg. De beurswaarde van Just Eat Takeaway was dermate ingezakt dat het concern volgens hem ‘aangeschoten wild’ werd. Nu krijgt JET weer een steuntje in de rug. In het persbericht van Just Eat Takeaway van woensdag wordt de marktwaarde van Grubhub alweer op 6,5 miljard dollar geschat. ‘Toch blijft het moeilijk om dat onderdeel winstgevend te krijgen’, zegt Inberg. ‘Het is nu zaak om Grubhub operationeel weer aan de gang te krijgen, dat is beter dan het nu voor een habbekrats te verkopen. En met Amazon als partner krijgt Grubhub een nieuwe impuls.’