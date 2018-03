Amazon-baas steekt fortuin in een klok die 10.000 jaar moet tikken

De installatie, die zo'n 150 meter hoog is, loopt op thermische energie. Het project is een initiatief van de Long Now Foundation en wordt gefinancierd door Amazon-baas Jeff Bezos. Niet alleen staat de berg op zijn grondgebied, hij heeft ook 42 miljoen dollar in de bouw gestoken.



Het idee achter het speciale uurwerk is dat er in deze snelle wereld meer aandacht zou moeten zijn voor het denken op de lange termijn. De installatie van 'de Klok van het Lange Nu' is onlangs begonnen. Bedenker is computertechnicus Danny Hillis, die eerst een werkend prototype maakte. Dat staat sinds 2000 in het wetenschapsmuseum in Londen.



Het is nog onbekend wanneer het klaar moet zijn en wanneer de locatie wordt opengesteld voor het publiek. De materialen zijn goedkoop gehouden, om diefstal te voorkomen. Alleen al bij de klok komen kost tijd en moeite. Het dichtstbijzijnde vliegveld ligt uren verderop en het wandelpad naar de klok is ruig en komt pas op 600 meter hoogte bij de klokkamer.