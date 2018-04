Amázing: Tel Sell komt terug op televisie

De Oostenrijkse Mediashop heeft thuiswinkelbedrijf Tel Sell gekocht, exact een jaar nadat het bedrijf uit Almere in de verkoop werd gezet. Hoewel Tel Sell het meest bekend is om de met Amerikaans accent gepresenteerde en vaak op de lachspieren werkende 'infomercials', richtte het bedrijf zich sinds de doorstart in 2008 bijna uitsluitend nog op online winkelen.



Sterker nog: het eerdere faillissement werd deels verklaard door de opkomst van online winkelen. Toch ziet de nieuwe eigenaar juist wel weer brood in televisie. Mediashop, dat actief is in meer dan veertig landen, hoopt op een groter marktaandeel in West-Europa en heeft zendtijd voor Tel Sell ingekocht bij RTL.