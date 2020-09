Alwéér een Tesla-killer? Deze e-auto is anders, zegt de maker

Peter Rawlinson, ceo en oprichter van de nieuwe automaker Lucid Motors. Rawlinson stond tien jaar geleden ook aan de wieg van de Tesla Model S. Beeld Bloomberg via Getty Images

Gefeliciteerd, u kunt zich vanaf nu autofabrikant noemen.

‘Het klinkt misschien duf, maar tot we deze auto echt in productie hebben, hebben we feitelijk nog niets bereikt. Ik ben blij, maar niet in jubelstemming. Ik weet wat er allemaal nog op ons afkomt.’

Wanneer gaat de vlag wel uit?

‘Misschien over tien jaar, als we een miljoen auto’s per jaar maken, haha. Ik zal blij zijn als de eerste klant tegen me zegt: Peter, ik ben dol op mijn auto. Hij heeft misschien een paar tekortkomingen, maar dat kan ik hem vergeven, want het is een nieuw merk en de auto is geweldig.’

U betreedt een competitieve markt, die Tesla tien jaar geleden heeft gecreëerd. Ook de bestaande autofabrikanten lanceren inmiddels volop e-auto’s. Bent u niet te laat?

‘Deden die andere autofabrikanten dat maar, in groten getale elektrische auto’s bouwen. Dan waren wij niet nodig. Ja, ik had gewild dat we eerder waren geweest. Het heeft een paar jaar geduurd om investeerders te vinden. Maar in de tussentijd hebben we onze technologie verbeterd. We zijn dus niet te laat.

‘En noem ons alsjeblieft geen Tesla-killer. Journalisten vinden dat een fijne term, maar dat zijn we niet. Tesla maakt prachtige auto’s die geweldig ontworpen zijn, maar het is geen premiummerk. Wij wel. We zitten in de luxecategorie Mercedes S-klasse, BMW 7-serie, Jaguar XJ, Audi A8. En iets daaronder. De 5-serie en de E-klasse.

‘Al deze auto’s hebben een ding gemeen: ze zijn 100 procent fossiel aangedreven. Geen enkele is volledig elektrisch. Kun je dat geloven? Dit is een markt van honderd miljard dollar per jaar. En niemand heeft er een e-auto.’

U bent eigenlijk juist de eerste?

‘Precies, haha.’

De Air, het eerste model van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid, moet ruim 800 kilometer ver komen op een acculading. Beeld Bloomberg via Getty Images

Hoe moeilijk is het om een nieuw merk te lanceren? Tesla had grote problemen en ging bijna ten onder voor ze waren waar ze nu zijn.

‘Zelfs iconische merken als Mercedes en Rolex zijn ergens begonnen. Er was ooit een eerste Rolex, er was een eerste Mercedes. In mijn ogen bepaalt het product het merk. Kijk naar Ferrari. Kijk naar de stofzuigers van Dyson. De iPhone. Daarom moet onze eerste auto geweldig zijn.

Dyson werkte ook aan een e-auto en leek uitstekende papieren te hebben. Dat is een techbedrijf, daar zijn ze heel goed in accu’s. Toch gooiden ze de handdoek in de ring. Dat laat zien hoe moeilijk het is om te slagen.

‘In onze tijd is het maar één nieuwe autofabrikant gelukt succesvol te worden met een massamodel. Dat is Tesla. Voordat Tesla kwam, heeft niemand anders geprobeerd een echt goede elektrische auto te maken. Zij deden het en versloegen de rest.’

U bent ook een nieuwkomer en bouwt een auto die veel verder komt dan alle anderen. Wat is uw geheim?

‘Veel mensen denken dat je verder komt door meer accu’s toe te voegen. Maar van twee keer zoveel accu’s wordt een auto vooral zwaarder en zal dus niet twee keer zo ver komen. Wil je echt winst boeken, dan gaat het om efficiency. Elk detail telt daarbij. We kijken naar elke gram, naar elk klein onderdeeltje: kan het efficiënter, kan het beter? Onze auto’s zijn 17 procent efficiënter dan andere elektrische auto’s. Daardoor komen we verder.’

Lucid ontwikkelt zijn eigen motoren, inverters en accu’s. Die zijn zo goed dat alle auto’s in de Formule E, de elektrische variant van de Formule 1, rijden met accu’s van Rawlinsons bedrijf. Door zelf de belangrijkste componenten te ontwikkelen, zegt Rawlinson veel winst te hebben geboekt. Ondanks zijn forse formaat komt de Air ruim 7 kilometer op 1 kilowattuur, waar de meeste vergelijkbare e-auto’s er 5 halen. Deze hoge efficiency verklaart volgens Rawlinson de grote actieradius. Al heeft de Air ook een grote accu, van 113 kilowattuur.

‘Die actieradius van 830 kilometer is fijn, maar niet iedereen hoeft zo ver te komen. Het is een psychologische grens die mensen nu belangrijk vinden. Maar dankzij onze efficiency kunnen we straks een auto bouwen met een kleinere accu die net zo ver komt als de concurrentie.

‘Dit betekent dat onze auto lichter zal zijn dan die van de concurrentie. En goedkoper: accu’s zijn niet alleen zwaar maar ook duur. De volgende generatie e-auto’s wordt dus ook goedkoper. Dat is opwindend. We gebruiken deze technologie om uiteindelijk goedkopere auto’s te kunnen bouwen.

‘Misschien worden we nooit een massamerk. Maar we kunnen onze technologie wel verkopen aan andere fabrikanten. Dan kan het snel gaan met de verduurzaming van autoverkeer. Dat is hoognodig, want ik maak me grote zorgen om het klimaat.’

Waarom moeten we dan in 2,5 seconden naar de 100? Help je daar het klimaat mee?

‘Het lijkt een paradox. Bij benzineauto’s geldt: als je een zuinige auto wilt, heb je een klein motortje nodig. En als je snel wilt, een dikke motor. Bij elektrisch ligt dat anders. Om voldoende actieradius te bereiken, is een grote accu nodig. Daar is nog even niks aan te veranderen. Zo’n accu kan veel vermogen leveren. Moet ik dan 1.500 dollar besparen door een motor te monteren die maar 300 pk levert, terwijl ik voor bijna hetzelfde geld het vermogen van een Bugatti heb? Ik zal veel meer auto’s verkopen als ze 1.000 pk hebben.’

Dat mag zo zijn, maar dan verbruik je wel veel meer energie en help je het klimaat niet.

‘Je hoeft dat vermogen toch niet steeds te gebruiken? Als je rustig optrekt, verbruik je ook weinig energie. Ik snap dat mensen zeggen: de wereld zit niet te wachten op een 1.000 pk auto. Dat klopt in de wereld van benzine. Een Bugatti is altijd onzuinig. Maar in de maffe wereld van elektrisch betekenen goede prestaties niet dat de auto een energieslurper is.’

De Lucid Air De nieuweling verschijnt eerst in de Verenigde Staten en is vermoedelijk pas rond 2022 beschikbaar in Nederland. In de VS kost de duurste uitvoering 169 duizend dollar (142 duizend euro). Volgend jaar komt er een versie van 95 duizend dollar en nog later een van 80 duizend. De Lucid Air heeft een vermogen van omgerekend 1.080 pk en zal volgens de fabrikant 830 kilometer ver komen op een acculading.