Aluminiumfabriek moest door de hoge stroomprijs de productie stilleggen: ‘Het is ondoenlijk’

Bij aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl is de productie in hal 2 vorige week stilgelegd. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In de verlaten elektrolysehal van Aldel zijn de ovens nog warm. Vrijdagavond werd vanwege de torenhoge stroomprijs de productie van aluminium gestaakt. Maar de temperatuur die ervoor nodig is – ruim 900 graden Celsius – gloeit ruim vier dagen later nog na.

Een romanticus zou er een metafoor in zien voor het hart dat de medewerkers van Aluminium Delfzijl voor hun bedrijf hebben. De harde kern zit rond lunchtijd bijeen in het kantoor van wachtchef Alex Pot. ‘Aldel is een familie’, weet hij na 32 dienstjaren. Jan Stoppels, sinds 1984 in dienst: ‘Dit is mijn tweede huis.’ Stoppels was er vrijdagavond bij. Maar hij wilde na het faillissement in 2013 niet nogmaals aanzien hoe de hoofdschakelaar in de hal werd omgezet. ‘Te pijnlijk.’

Slochteren

Het is wrang, zegt Sikke van Dellen. Aldel werd in 1966 door Hoogovens in het Noorden gevestigd om de werkgelegenheid er een impuls te geven. Goedkope stroom was er na de vondst van de gasbel onder Slochteren in overvloed. ‘Nu gaat de gaskraan dicht en lopen de banen meteen gevaar. Terwijl hier overal windmolens verrijzen.’

De aluminiumindustrie is er volgens wachtchef Pot altijd een geweest van ups en downs. ‘We zijn altijd overgeleverd geweest aan de markt.’ Het was het eerste waar financieel directeur Eric Wildschut ’s ochtends naar keek. Terwijl de aluminiumprijs op een recordhoogte van 3.000 euro staat, is de elektriciteitsmarkt meedogenloos voor Aldel. De grootste industriële stroomverbruiker van Nederland heeft normaal al een energierekening van ruim 3 miljoen euro per maand. ‘Doe dat keer vier en je begrijpt dat het ondoenlijk wordt.’

En dus scharrelt er nu een duif langs de rand van een lege ketel, waarvan er normaal vijftig per dag met vier ton vloeibaar aluminium uit eigen huis worden gevuld. De gieterij is nog wel in bedrijf, voor schaarste hoeven afnemers van halffabrikaten nog niet te vrezen. Maar de palen en plakken die de fabriek verlaten, worden nu gemaakt van geïmporteerd aluminium.

Dat de elektrolysehal stilligt, betekent dat er straks mogelijk geen werk meer is voor circa tweederde van de 330 man personeel. Sinds maandag wordt er gesproken met de vakbonden en de ondernemingsraad, zegt Wildschut. Dat gaat in goede verstandhouding. Arbeidstijdverkorting is een optie. ‘Iedereen ziet dat dit overmacht is.’

Donderdag spreekt Wildschut opnieuw met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘Niet om te bedelen, maar met een redelijk verhaal.’ Een technisch verhaal ook, met als centraal begrip ‘indirectekostencompensatie’. Het gaat om een tegemoetkoming aan de industrie omdat in de stroomprijs voor bedrijven CO 2 -uitstoot bij stroomopwekking wordt doorberekend. Omdat dit bijvoorbeeld in China níét belast wordt, mogen Europese bedrijven er door hun nationale overheden voor gecompenseerd worden. ‘Cruciaal voor onze winstgevendheid en ons voortbestaan.’

Uitbetaald in 2022

Mede vanwege de demissionaire status van het kabinet bleef er in Nederland lang onduidelijkheid over bestaan. Door dit gebrek aan zekerheid voor de langere termijn kon volgens Wildschut de investeerder achter Aldel het bedrijf vorig jaar niet verzekeren (‘hedgen’) tegen fluctuaties van de stroomprijs.

De CO 2 -prijscompensatie dook afgelopen Prinsjesdag plots weer op in de Miljoenennota. Voor dit jaar is er 82 miljoen euro voor gereserveerd. Aldel meent aanspraak te maken op zo’n 10 miljoen euro. ‘Maar die wordt pas halverwege volgend jaar uitbetaald, terwijl we het nu echt zwaar hebben.’

Vervroegde uitkering moet de hoogste nood lenigen. Fundamenteler is de aanspraak op een gelijk Europees speelveld. De CO 2 -prijscompensatie is bijvoorbeeld in Duitsland veel groter dan in Nederland, terwijl West-Europa steeds meer één stroommarkt vormt. Geen eerlijke concurrentie, vinden ze bij Aldel. En dan heeft Frankrijk de energieprijzen zelfs bevroren.

Niet alleen Aldel lijdt. Woensdag heeft zinkfabrikant Nyrstar met onder meer een fabriek in Budel aangekondigd voorlopig op halve capaciteit te draaien. Kunstmestproducent Yara in Terneuzen schroefde de productie al eerder terug.

‘Eigenlijk’, zegt Wildschut, ‘wil ik maar één ding horen: er is in Nederland een toekomst voor Aldel, de basisindustrie heeft onze steun.’ Dat gevoel heeft hij sinds hij tweeënhalf jaar geleden hier directeur werd zelden gehad. ‘Daar heb je Aldel weer, leek vaak de teneur.’

Batterij

Dat voert terug naar het tijdperk-Gary Klesch. De Amerikaanse durfinvesteerder meende dat de overheid Aldel moest steunen als de stroomprijs hoog was, maar hij liet het bedrijf zelf berooid achter. Een door de provincie Groningen verstrekt overbruggingskrediet van 8 miljoen euro trok hij nog snel voor het eerste faillissement (2013) uit de bv. Om de fabriek vervolgens in een nieuw juridisch jasje weer op te starten tot een nieuw bankroet.

De investeringsmaatschappij die het bedrijf in 2017 overnam, York Capital Management, heeft sindsdien ruim 60 miljoen in Aldel geïnvesteerd ‘zonder er een euro uit te halen’, zegt Wildschut. Er kwamen tweehonderd medewerkers bij. Er zijn grote plannen om het bedrijf te vergroenen. ‘Je kunt de hele aluminiumproductie aan China overlaten, maar dan is de CO 2 -impact vele malen groter’, zegt directeur productie David Eisma.

Aldel ziet voor zichzelf ook een functie als stabilisator van het door de energietransitie geplaagde stroomnet. Als ‘virtuele batterij’ zou de fabriek kunnen afschakelen als er weinig stroom uit wind en zon is, en juist op volle toeren gaan draaien als netverstopping dreigt. ‘Een stuk goedkoper dan een echte batterij.’

Het is eigenlijk dubbel, zegt Eisma. Sinds de coronacrisis over het hoogtepunt lijkt, is de vraag naar aluminium geëxplodeerd, net als de prijs. Maar rendabel aluminium maken lukt in Delfzijl nu niet. ‘Terwijl we in augustus nog spraken over het opschalen van de capaciteit. We hebben net een mooie organisatie opgebouwd. Het zou pijn doen om afscheid te moeten nemen.’

Wat opruimen, onderhoud en bijscholing. Meer zit er in elektrolysehal voorlopig niet in, weten de mannen in het kantoor van de wachtchef. Maar ze hebben de ovens zo achtergelaten dat ze snel weer opgestart kunnen worden. Al duurt dat proces maanden. Dan kan zo’n professor in de krant wel beweren dat de banen voor het oprapen liggen, zegt wachtchef Alex. ‘Maar ik kan maar één ding goed: aluminium maken. En dat doen we in Nederland alleen nog hier.’