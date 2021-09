‘Als ze een deel van mijn grond onteigenen, ben ik mijn hele bedrijf kwijt’

Herbert te Selle boert aan de rand van het bos in Winterswijk. Hij is bang gedwongen onteigend te worden vanwege de stikstofmaatregelen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wat zou het onteigenen van boerengrond voor u betekenen?

‘Dat vraag ik me ook af. Er wordt namelijk steeds van alles geroepen, maar niets is concreet. Wat in elk geval vaststaat, is dat mijn boerderij op pachtgrond staat. De grond is in handen van vier particulieren, dus zelf heb ik niets te verkopen. Dat betekent dat als bijvoorbeeld een deel – laten we zeggen een kwart – van de 60 hectare grond die ik pacht wordt verkocht omdat die te dicht bij natuurgebied ligt, er een hap uit mijn bedrijf wordt genomen – en de vraag is hoe hoog de compensatie is. Linksom of rechtsom moet ik dan met een veel kleiner bedrijf de vaste kosten en investeringen betalen en dat is onmogelijk. Eigenlijk ben ik mijn bedrijf dan kwijt; het evenwicht is verstoord en dan is het niets meer waard.’

Wat als het zover komt?

‘Ik zou er alles aan doen om het niet zover te laten komen, want mijn bedrijf geef ik niet op. Het lijkt mij belangrijk dat iedereen beseft dat we als land niet te afhankelijk willen zijn van import, mede omdat in verre landen andere regels kunnen gelden voor voedselveiligheid.

‘Verhuizen is ook geen optie: pachtgrond die ik hier kwijtraak, kan ik niet zomaar vervangen met grond elders waar ik niet eens een netwerk heb.’

En verhuizen naar Suriname, zoals president Santokhi maandag in de Volkskrant opperde?

‘Volgens mij is het daar veel te warm. Nederland is de beste plek. De grond is zo vruchtbaar, dat we het meest efficiënte land qua landbouw zijn: de CO2-voetafdruk per kilo geproduceerd voedsel is nergens zo laag als hier.’

Welke maatregelen heeft u zelf getroffen om de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden te beperken?

‘De ontwikkeling rondom reductie is al jaren aan de gang. Als zich een nieuwe mogelijkheid voordoet, passen we die toe, al krijgen we voor reducerende maatregelen lang niet altijd een vergoeding. Onze koeien krijgen een uitgebalanceerd dieet zodat ze juiste voedingsstoffen binnenkrijgen, maar niet te veel uitstoten. Ook voegen we af en toe water aan de mest toe als we die uitrijden en is de stal modern: er is veel ventilatie, een mestschuiver houdt de grond schoon en we voegen een mestmix aan de mest toe, zodat de stikstof goed benut wordt.’

Wat doet dit soort mogelijke plannen met de boerengemeenschap?

‘We zijn gewend geen krant te kunnen openslaan zonder dat het nieuws over reductie en maatregelen ons om de oren slaat. Het blijft me boos maken. Ik geloof dat de overheid boerengrond in handen wil krijgen om huizen te bouwen, en daarbij is stikstof en natuur een bijzaak. Dat voelt erg onrechtvaardig. Al helemaal omdat de KDW’s (kritische depositiewaarden die de mate van stikstofdepositie aangeven, red.) waarmee gerekend wordt veel te streng en dus onrealistisch zijn. Al zou je de veestapel met de helft reduceren, dan voldoe je er nog niet aan. De stikstofplannen moeten simpelweg terug naar de tekentafel.’