‘Als sociale winst onderdeel is van je bedrijfsvoering, ga je anders om met je onderneming’

Ceo Douwe Jan Boersma.

Douwe Jan Boersma was succesvol ondernemer in een bedrijf dat gespecialiseerd is in ergonomische werkomgeving. Er was geld, er was aanzien, er was groei – maar ondanks het succes (Boersma had de firma vanaf de grond opgebouwd) knaagde er iets. Boersma heeft drie dochters en hij voelde zich steeds ongemakkelijker bij het idee dat zij hem later misschien zouden zien als iemand die alleen maar geld nastreefde.

De Fries verkocht zijn bedrijf en besloot iets nieuws te beginnen. Een bedrijf dat vriendelijker was. In ecologisch opzicht, in sociaal opzicht. Het moest een circulair bedrijf worden en het liefst ook een onderneming die mensen kansen zou bieden. De naam was snel gevonden: Opnieuw! Om veel redenen toepasselijk.

Drie kernwaarden

In 2017 kocht Boersma een lap grond even buiten het dorp; een grasveld waarop hij zijn nieuwe bedrijf in circulair kantoormeubilair begon. Hij begon opnieuw. De meubels die hij maakte, begonnen opnieuw aan een leven.

Opnieuw is niet alleen van toepassing op Boersma zelf, en zijn producten. Neem de zithoek die bij de ingang van het nieuwe bedrijf staat. Gemaakt van oude stoelen uit een treincoupé van de NS. De zetels zijn opnieuw bekleed, de houten omlijsting is gemaakt van snelgroeiend bamboe, dat veel CO 2 opneemt. Boven de zetels hangt een bordje: op deze stoel hebben 69.533 mensen gezeten.

Ook een groot deel van het personeel maakt een nieuwe start. Veel mensen die hier werken hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat heet. Mensen die door omstandigheden minder makkelijk aan de slag konden, in een sociaal isolement waren geraakt of een verslavingsverleden hebben.

Wat er aan de hand is, wil Boersma niet weten als ze op gesprek komen. Hij verlangt van werknemers maar één ding, zegt hij: dat ze de drie kernwaarden van zijn bedrijf onderschrijven. Dat zijn positiviteit, communicatie en vertrouwen. ‘Kun je hier ja tegen zeggen, dan ben je welkom’, zegt hij.

Deze kernwaarden moeten een veilige werkplek creëren, waar mensen elkaar waarderen en respecteren. In een ‘echte’ baan, als hout- of metaalbewerker of als MacGyver in het algemeen.

Sociale én ecologische winst

Omzet, waarvan het vermelden een vereiste is voor deze rubriek, vindt Boersma niet het allerinteressantst. ‘Mwah’, was het antwoord toen de verslaggever de eerste keer contact opnam, dat komt wel aan de orde tijdens het gesprek. Want omzet, wat zegt dat nu eigenlijk over het succes van een bedrijf? Veel bepalender is of werknemers het naar hun zin hebben. Of het product iets bijdraagt aan een betere samenleving. Dat er geen roofbouw wordt gepleegd op de aarde. ‘Ik ben geen filosoof’, bezweert Boersma, ‘Ik werk met mijn boerenverstand. Dat gelooft in waarden. Als sociale winst onderdeel is van je bedrijfsvoering, ga je anders om met je onderneming.’

Boersma geeft het voorbeeld van een medewerker die na het verlies van zijn vrouw in een sociaal isolement was geraakt. Hij ging aan de slag ging bij Opnieuw!, werd opgenomen in de groep, vond na een tijdje een vriendin en vertrok weer. Het bedrijf heeft misschien een werknemer verloren, maar hij is wel uit zijn sociale isolement geraakt. Noem dat maar geen winst.

Werknemer Dylan Bosma op de houtbewerkingsafdeling.

Hoewel Boersma’s bedrijf ogenschijnlijk in een tamelijke uithoek van Friesland ligt, die toepasselijk Buitenpost heet, vinden andere bedrijven hun weg erheen. Zoals de NS, dat onderdelen levert: oude treindeuren, stoelen, plafonddelen uit coupés, waar medewerkers weer ‘nieuwe’ stoelen, zithoekjes, lampen van maken. Of het ministerie van Defensie, dat tientallen hernieuwde bureaustoelen koopt. Of bedrijven die dubbele bureaus in Friesland laten ombouwen tot enkele, zodat medewerkers thuis een prettige werkplek kunnen creëren.

Begrijpelijk, want er is ook voor andere bedrijven voordeel te halen: hergebruikt kantoormeubilair is 50 procent goedkoper dan nieuw. Doordat er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn, of onderdelen worden hergebruikt, is de CO 2 -uitstoot lager. Hergebruik leidt tot ecologische winst, en ook sociale winst, zegt Boersma.

‘Succes wordt nu vooral gemeten aan hoeveel je verdient’, zegt de oprichter. Hoe dik je auto is. ‘Daar moeten we vanaf.’ Hij ziet dat het de jongere generatie niet zo veel zegt. Die willen liever iets bijdragen met hun bedrijf. Zoals Kees Noordmans en Rick Bremer, die vanaf komende zomer de bedrijfsvoering grotendeels op zich nemen. Boersma begeleidt ze op weg daar naartoe, leert ze levensmeters maken, zoals hij het noemt.

Een echte baan, met echt werk en echte producten

Werknemers bloeien hier op. Ze hebben een echte baan, met echt werk en maken echte producten. Neem Amin, die deze zonnige woensdag oude, nieuwe stoelen gereed maakt. Hij is blij hier te werken, zegt hij. En trots. Boersma is geen baas, zegt hij, meer een broer.

‘We zitten een beetje tussen een normaal bedrijf en een sociale werkplaats’, zegt Boersma. Maar Opnieuw! Is een echte onderneming, dat opereert zonder subsidies. Er moet dus ook gewoon geld worden verdiend.

Natuurlijk gaat het weleens mis. Soms hebben werknemers een terugval in een verslaving, of lukt het ze niet kernwaarde één, positiviteit, vast te houden. Heel soms moet Boersma na lange gesprekken zo’n werknemer laten gaan. ‘Met bloedend hart. Maar we laten ze niet vallen, we zoeken dan met de instanties naar een vangnet voor ze. Maar ik moet het bedrijf ook gaande houden.’

Het bedrijf groeit snel: de 1.200 vierkante meter die Boersma aanvankelijk dacht nodig te hebben is nu al gegroeid tot zesduizend. Binnenkort hoopt hij verder uit te breiden. Maar het moet ook niet te snel gaan: je loopt het risico dat je kapotgroeit, zegt hij. Hij wil zorgen dat zijn mensen goed begeleid blijven worden, zodat de bedrijfswaarden in stand blijven. Dat kan door cellen te maken van groepen werknemers, geleid door iemand die de waarden borgt. Hij denkt erover na, hoe dat moet, samen met Rick en Kees.

Aan het eind van het gesprek, als hij terugloopt naar zijn kantoor, draait hij zich bij de trap nog even om: O ja, de omzet is drie tot vier miljoen.