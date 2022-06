‘Als mensen beter zijn geïnformeerd nemen controverses juist toe’

Tim Harford, econooom. Beeld Matt Writtle / Evening Standard / Eyevine

Een van de populairste boeken over statistiek ooit gaat over hoe je met cijfers kunt bedriegen. How to Lie with Statistics kwam uit in 1954 en er zijn er meer dan een miljoen van verkocht. Het schildert statistiek af als een goochelaarstruc, meent Tim Harford (48): allemaal leuk en aardig, maar niets om serieus te nemen.

De econoom en columnist van de Britse zakenkrant Financial Times is zich daar in de loop der jaren steeds meer aan gaan storen. ‘Wat zegt het over de statistiek – en over ons – dat het succesvolste boek over dit onderwerp van A tot Z een waarschuwing voor desinformatie is?’, vraagt hij in How to make the world add up.

Dat boek uit 2020, dat nu in het Nederlands is vertaald (Cijfers kunnen de wereld redden), moet een tegengif zijn, een ode aan de weldaad van cijfers. Die bieden hoop, want ze tonen de vooruitgang op het vlak van alfabetisme, democratie en vrouwenstemrecht. Scholing voor meisjes ook, toegang tot schoon water, landbouwopbrengsten, en de prijs van zonne-energie.

Tenminste, als cijfers juist worden gebruikt. Harford illustreert met treffende voorbeelden wat er gebeurt als dat niet zo is. Zo weigeren sommige hartchirurgen hun ziekste patiënten te opereren omdat ze bang zijn dat daardoor hun succespercentage zal dalen. Gewiekst van die heelmeesters, zeker, maar de patiënten die in de steek worden gelaten zullen er niet voor applaudisseren.

Vertrouw me, ik ben een econoom

Harford maakte naam als meester in het gebruiken van economische theorieën om alledaagse problemen op te lossen, zoals de vraag waarom verpakkingen van huismerken zo lelijk zijn (het moet klanten afschrikken die meer kunnen betalen voor het merkproduct). Van zijn populairste boek The Undercover Economist – ook de naam van zijn wekelijkse column in de Financial Times – uit 2005 zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht, in dertig talen. Hij laveert in zijn schrijfsels met sprekend gemak door economie, psychologie, sociologie en geschiedenis. Daarnaast is hij ook de guitige presentator van radio- en televisieprogramma’s op de BBC, waaronder More or Less en Trust Me, I’m an Economist.

Gezeten in zijn werkkamer in Oxford, achter een computer en voor een imposante microfoon (‘voor mijn radiowerk’), toont Harford zich op en top Brit, every inch a gentleman. Als de videoverbinding in Amsterdam hapert, is hij degene die zich daarvoor excuseert.

Door cijfers zijn we beter af, benadrukt Harford. Hoe hadden we anders geweten dat je van roken kanker kunt krijgen, of hoe groot het probleem van ongelijkheid is? Zijn stelling komt wel met een groot voorbehoud, en dat is dat we ons moeten houden aan de regels van de goede statistiek.

Dat werpt het onvermijdelijke cliché op dat je met cijfers alles kunt bewijzen, zelfs zonder daarbij te liegen. Kijk maar naar het debat in de Verenigde Staten over het recht op abortus. Voorstanders wijzen op opiniepeilingen waaruit blijkt dat dat de meerderheid van de Amerikanen voor is. Tegenstanders wijzen er fijntjes op dat alle voorstanders van abortus wel zijn geboren, en dus konden deelnemen aan de peiling.

Harford fronst de wenkbrauwen, en zegt dat hij dat laatste argument nog niet gehoord heeft. ‘Het is in elk geval origineel, maar het wringt. Het lijkt mij een even goed argument tegen opiniepeilingen over voorbehoedsmiddelen. Alle mensen die anders waren verwekt krijgen daarin ook geen stem.’

Voorgebakken vooroordeel

Het raakt niettemin een ruimere vraag die we ons altijd moeten stellen, zegt hij. ‘Wie mis je? Wie is niet vertegenwoordigd? Daar zijn niet altijd duidelijke antwoorden op. Wat doe je bijvoorbeeld met mensen die nog niet zijn geboren? Zij zullen in een toekomst leven met een klimaatverandering die is veroorzaakt door hun voorgangers, en waar zij niets aan konden doen om die te voorkomen.’

De stelling ‘meten is weten’ heeft dus zijn beperkingen. Het kan ook leiden tot discriminatie. Zo moest de Nederlandse regering onlangs toegeven dat er jarenlang ‘institutioneel racisme’ was bij de Belastingdienst. Niet alleen vanwege interne mails die neerbuigend waren over bepaalde bevolkingsgroepen, maar ook door het gebruik van risicoprofielen. Er werd bijvoorbeeld gebruikgemaakt van nationaliteit waarbij iemand die niet-Nederlands was als verdachter werd aangemerkt. Moslims die een gift hadden gedaan aan een moskee, kwamen terecht op een zwarte lijst van mogelijke fraudeurs.

Harford reageert niet verbaasd als hij over het Nederlandse schandaal hoort. ‘Als je een algoritme traint met een voorgebakken vooroordeel over hoe de wereld eruit ziet, dan leert dat algoritme om bevooroordeeld te zijn. Het zal meer van het foute doen, of dat nu technisch of moreel fout is. Als er racisme in zit, gaat het dat sneller dan ooit tevoren kopiëren, en op industriële schaal. Daartegenover staat dat het veel makkelijker te ontdekken is.’

Hoezo?

‘Als mensen bij de Belastingdienst bevooroordeeld zijn ten aanzien van mensen met een buitenlandse achternaam, kan die benadeling onuitgesproken blijven, en is ze dus moeilijk op te sporen. Maar als er een spreadsheet is dat systematisch een hoop mensen markeert, dan kun je analyseren wie dat zijn, en waarom. Het probleem valt dus te identificeren.’

Wat als er een statistisch verband is tussen een bepaalde groep mensen en fraude? Bijvoorbeeld schenkers aan een moskee. De Belastingdienst kan zeggen: wij gaan op zoek naar waar volgens de data het meeste te vinden is.

‘Dat is een beslissing waarover in een democratische samenleving discussie moet zijn. Je kunt duidelijk stellen dat je niet mag discrimineren op bepaalde gronden, zoals ras, geslacht, seksualiteit of geloof, ook al heb je informatie dat er een onderscheid tussen deze groepen is.

‘Laat mij een ander voorbeeld geven dat fundamenteel over hetzelfde gaat, maar waar mensen heel anders over denken. De kans dat vrouwen schade oplopen of een ongeluk hebben met hun wagen is kleiner dan bij mannen. We weten niet goed waarom. Misschien zijn mannen slechtere bestuurders, misschien rijden ze gewoon meer. Als verzekeraar is het dus relevant om te weten of de verzekeringnemer een man of een vrouw is. Maar sinds 2012 is het vanwege Europese regelgeving verboden voor verzekeraars om voor hun premies te discrimineren op basis van geslacht. Is dat eerlijk voor vrouwen, die meer moeten betalen om de extra risico’s van de mannen te dekken? Dit is geen statistische vraag, het is een ethische en politieke vraag.’

De meest deprimerende passage uit Harfords boek gaat over de gevaren van betere informatie en cijfers. Meer details geven ons vaak meer mogelijkheden om zwakten in het betoog van anderen te vinden, stelt de Brit. Hij verwijst naar een studie uit 2006 van twee politieke wetenschappers die wilden onderzoeken hoe Amerikanen redeneerden over wapenbeperking en positieve discriminatie, twee controversiële onderwerpen in de Verenigde Staten.

De deelnemers aan het experiment moesten zowel argumenten voor als tegen lezen, en beoordelen hoe goed die waren. De veronderstelling was dat zij hierdoor meer begrip zouden krijgen voor het standpunt van andersdenkenden. Niets bleek minder waar. De nieuwe informatie bleek de deelnemers juist verder uit elkaar te drijven. ‘Het contra-intuïtieve gevolg is dat mensen die een gedetailleerd en evenwichtig betoog van tegenovergestelde standpunten in een kwestie krijgen aangereikt eerder uit het midden worden weggedrukt dan dat ze er naartoe trekken’, besluit Harford.

Dit speelt vooral bij controversiële kwesties waarover mensen al een uitgesproken mening hebben. ‘Als nieuwe informatie die mening onderschrijft of onze vooroordelen lijkt te bevestigen, dan is die heel welkom. Als dat niet zo is, vinden we die argumenten irritant, en zoeken we manieren om de bewijzen die ons niet aanstaan te ontkennen. Dat leidt ertoe dat die argumenten nog meer verfoeid worden.’

Als we slecht geïnformeerd zijn, laten we ons makkelijk misleiden. Als we er meer van weten, willen we er minder genuanceerd over nadenken. Het lijkt onmogelijk om te winnen.

‘De erfzonde hier is polarisatie, en partijdigheid. Als mensen in de modus zitten dat ze een politiek gevecht moeten winnen, dan valt er weinig aan te doen. Je kunt ze wel nieuwe informatie geven, maar ze staan er toch niet voor open als het niet in hun kraam te pas komt. Tenzij je kunt de-escaleren, en mensen oprecht geïnteresseerd krijgen in wat de andere zijde denkt, en welke gaten er in hun eigen kennis zitten.

‘Dat is niet gemakkelijk, want mensen met vooroordelen denken dat ze geen vooroordelen hebben. Uiteraard niet. Maar dat betekent dat iedereen die afwijkt van jouw ‘redelijke’ politieke opstelling het wel verkeerd moet hebben.’

Hoe bestrijd je misinformatie die mensen niet moedwillig delen?

‘We besteden vaak geen aandacht aan de vraag of iets wel of niet waar is. We lezen nieuws of berichten op sociale media in een andere modus: is iets interessant, kan ik het delen of retweeten? In een recente studie over misinformatie vroegen academici aan Twitter-gebruikers of ze geloofden dat een bepaalde artikelkop klopte of niet. Het interessante is niet zozeer wat zij daarop antwoordden, maar wel hoe hun gedrag op het sociale medium in de daaropvolgende 48 uur veranderde. Ze bleken veel minder misinformatie te retweeten, simpelweg omdat ze één keer waren gevraagd om na te denken of iets waar was of niet. In die zin is het goed dat Twitter zijn gebruikers de vraag stelt of ze echt een bericht willen retweeten als ze de link naar het artikel die daarin staat zelf niet hebben aangeklikt.

‘Het is zoals de cineast Orson Welles ooit zei: ‘Als mensen eenmaal geïnteresseerd zijn, begrijpen ze alles in de wereld. Het probleem is hen te interesseren.’’