Als het meezit weten techbedrijven de pers te vinden, maar wie neemt de telefoon op als het misgaat?

Het is wel vaker gezegd dat iedereen het roer kan vasthouden als de zee kalm is; het is in de woelige tijden dat echte stuurmanskunst zich openbaart. In het journalistieke vak zie je dat vooral bij crisiscommunicatie. Bedrijven willen op dat moment zelden alles vertellen. Maar wat ze vertellen moet natuurlijk wel kloppen en mag niet te lang op zich laten wachten.

Er zijn een aantal absolute no-no’s. Zo druk je als woordvoerder niet je snor, bijvoorbeeld door je telefoon niet op te nemen (of überhaupt te weigeren om een telefoonnummer door te geven), of door niet helder te antwoorden op mails met vragen. Bij het Amsterdamse fintechbedrijf Bitvavo gaan er op dit vlak verschillende dingen verkeerd, bleek deze week uit een profiel in de Volkskrant. Er zijn wat onduidelijkheden bij de grootste cryptobeurs van Nederland, en dat naar aanleiding van een mogelijk verlies van 84 miljoen euro op uitgeleend klantengeld.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Totaal in­com­mu­ni­cado

Het was een second best verhaal, want idealiter hadden we onze lezers een gesprek voorgeschoteld met ceo Mark Nuvelstijn, maar die is al een poos totaal in­com­mu­ni­cado (we blijven proberen, het vijfde interviewverzoek staat inmiddels uit). Ook voor een optreden in de talkshow Khalid & Sophie paste hij, waardoor daar ook maar second best gasten aanschoven.

Op de redactievloer merkte een collega op dat zij de afgelopen jaren wel vaker heeft gezien dat jonge techbedrijven weinig aandacht besteden aan goede communicatie met de pers. Daar kan ik mij, met wat huis-, tuin- en keukenfilosofie, wel wat bij voorstellen. Financiering was gemakkelijk te vinden in tijden van gratis geld, het te verkopen verhaal was er een van groei. Voorlichting bestond daardoor vooral uit het versturen van enthousiaste persberichten (‘XYZ breekt record van x klanten!’), veel minder uit het beantwoorden of pareren van kritiek. Veel behoefte hadden dergelijke bedrijven toen dus nog niet aan woordvoerders die gepokt en gemazeld zijn in crisiscommunicatie. Toch is handig om die aan boord te hebben voor als de zee woelig wordt.

Geheimhoudingsverklaring aan de balie

Een rondvraag bij andere collega's leert dat zij hetzelfde gevoel hebben. ‘De afgelopen jaren was het bij bedrijven als Uber en Airbnb vaak al lastig genoeg om er überhaupt achter te komen wie hun perswoordvoerders zijn, laat staan om antwoord op je vragen te krijgen’, zegt Jonathan Witteman. ‘Zeker als die kritisch zijn’, voegt Tjerk Gualthérie van Weezel daaraan toe. Hij herinnert zich hoe in 2014 een interviewverzoek voor een van de oprichters van Airbnb per mail werd afgewezen vanwege de ‘negatieve toon’ van de berichtgeving in de Volkskrant.

Vier jaar later maakte Tjerk samen met Kaya Bouma een artikel over de communicatie van Airbnb. Het bedrijf kreeg toen steeds meer kritiek voor de ontwrichtende invloed die het had op steden, met als gevolg extra drukte, overlast, en hogere huizenprijzen. In het publieke debat ontbrak de stem van Airbnb zelf, stelden ze vast. Als er al een reactie kwam op vragen, was dat via een persvoorlichter in het buitenland met één zinnetje: dat het bedrijf zich niet in de berichtgeving herkende.

De aanleiding voor dat artikel was het aantreden van Bo de Koning, die als ‘public policy’ manager een positievere draai moet geven aan het imago van het bedrijf (‘Airbnb kent eigenlijk alleen maar voordelen, zegt ze’). Ook bij Uber kreeg Tjerk in 2019 te horen dat de taxidienst nu toch ‘serieus in gesprek wil gaan met de pers’, wat boekdelen spreekt over hoe het er daarvoor aan toeging. Maar toen Tjerk en Marieke de Ruiter bij het Nederlandse hoofdkantoor langsgingen voor een interview met de Benelux-baas, moesten ze aan de balie een geheimhoudingsverklaring tekenen waardoor ze (in theorie) niets mochten schrijven over wat ze tijdens hun bezoek aan Uber ‘leren, zien, horen of bemachtigen’. Als pers. Tja.

Geautomatiseerde ontvangstbevestigingen

Zo weet Marieke nog wel een mooi voorbeeld, namelijk dit artikel over de arbeidsvoorwaarden bij flitsbezorgers zoals Getir. ‘Ik belde Getir via het enige nummer dat toen te vinden was op de website. Van de telefonist kreeg ik te horen dat vragen op de mail moesten naar het emailadres hoi@getir.nl. Daar kreeg ik maar liefst drie reacties op, allemaal even nietszeggend, want het waren geautomatiseerde ontvangstbevestigingen. Wel kon ik in een van die mails aangeven hoe tevreden ik was over de service.’ Toen ze aan het eind van de dag nog niets had gehoord, nam Marieke in haar stuk op dat Getir niet te bereiken was voor commentaar. ‘Daags nadien klaagde een pr-bureau per mail dat ze nooit iets van mij hadden vernomen.’

Maar het mooiste verhaal komt van Bard van de Weijer, die een tijd geleden werd gebeld door het communicatiebureau van een Japans elektronicaconcern ‘dat geen hond hier kent’. Of hij zin had om tien dagen naar Japan te gaan, de fabriek te bezoeken en de directie te ontmoeten. Met bovendien vijf dagen vrij verblijf in Tokio. Bard: ‘Toen ik vroeg wat precies het doel, of het thema van de reis was, bleef het stil aan de andere kant van de lijn. Dat wist de pr-medewerker niet. Hij had vermoedelijk het idee dat vijf dagen vrij rondlopen in Tokio genoeg was voor een ‘ja’. Hij beloofde het uit te zoeken en me terug te bellen. Nooit meer iets van gehoord.’