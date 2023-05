Als er drie goede oplossingen zijn, dan kiest de politiek de vierde

Is er al een Landbouwakkoord? Nee. Is er al een oplossing voor het opvangen van vluchtelingen? Nee. Zijn er al méér huizen gebouwd sinds dit kabinet hier een speerpunt van maakte? Nee. Het is niet zo gek dat de bevolking steeds minder vertrouwen heeft in overheid en politiek bestuur. Dat er problemen zijn is normaal, maar als ze niet meer opgelost worden – wat dan? Dan keldert dus in elk geval het vertrouwen.

De vertrouwensval blijkt uit Burgersperspectieven, een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) al vijftien jaar systematisch uitvoert, en waarvan onlangs de eerste aflevering van dit jaar verscheen. De onvrede, schrijven de onderzoekers, ‘over de richting van het land en de politiek nemen toe en meer mensen zijn somber over de economische toestand’. Onvrede is er natuurlijk altijd in enige mate. Maar, schrijft het SCP, ‘de onvrede over het land en de politiek is groot in vergelijking met de afgelopen vijftien jaar’.

Ik ben het ermee eens. Ik maak deel uit van de 62 procent van de mensen in Nederland die vindt dat ‘het de verkeerde kant opgaat met dit land’, van de 60 procent die ‘niet tevreden is met de politiek in Den Haag’ en van de 73 procent die ‘verwacht dat het slechter zal gaan met de economie’. Dit is nieuw voor mij, optimist die ik altijd ben geweest.

De vorige keer dat de stemming in Nederland zo negatief was, in de nasleep van de financiële crisis van 2008, schreef ik gauw een boek. In Groeiland deed ik uit de doeken hoe Nederland weer op z’n pootjes terecht zou kunnen komen. Niet somberen mensen, schreef ik. Verstandig beleid voeren, de goede keuzes maken, dan komt alles weer goed. Veel, in elk geval.

En dat denk ik nu ook. Alle problemen waarmee Nederland vandaag de dag te maken heeft, zijn oplosbaar. En ze zijn ook nog op meerdere manieren op te lossen; er valt dus iets te kiezen.

Wat is er dan veranderd? Het vermogen van de politiek om oplossingen te kiezen en uit te voeren. Als er drie manieren zijn om een probleem op te lossen, kiest de politiek dezer dagen een vierde. Een die het probleem helemaal niet oplost, maar wel veel geld kost en veel tijd van ambtenaren verspilt.

Dit komt niet, naar mijn idee, omdat politici plotseling domme of slechte mensen zijn geworden. Natuurlijk zitten die ertussen, dat is altijd zo geweest. Nee, hele gewone politici werken dezer dagen in een politieke en maatschappelijke omgeving die het hen onmogelijk maakt om rustig te kiezen uit de alternatieven. De fragmentatie in de Kamers is compleet, wat al die babypartijtjes ertoe aanzet ruim baan te geven aan de eigen profileringsdrang.

Kennis van zaken? Dat niet zo. Belanghebbenden vechten zonder terughoudendheid voor hun privileges, vaker dan je voor mogelijkheid houdt met (doods)bedreigingen en met moordwerktuigen die ook in de landbouw gebruikt kunnen worden. Redelijkheid? Wablief? Ministers gaan naar hun werk om te overleven. Ambtenaren gaan naar hun werk om hun minister te helpen de dag door te komen. In zulke omstandigheden is het voeren van ‘goed beleid’ een fata morgana geworden.

Als we willen dat het goedkomt, moeten we een oplossing vinden voor de dolgedraaide politiek. Die heb ik niet een-twee-drie voorhanden. Zelf put ik enige troost uit landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Italië die politiek nóg gekkere dingen hebben meegemaakt, of nu meemaken, en toch door blijven draaien. Dat doet Nederland vast ook.